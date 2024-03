Neuer Ansatz für den Einzelhandel Wie ein Concept-Store in Berlin-Kreuzberg um Kunden wirbt

Das Kreuzberger Mekka für Menschen mit dem Bedürfnis, hochpreisige Markenklamotten zu kaufen, ist der Voo Store, ein kultiger Concept-Store im Hinterhof der Oranienstraße 24. Weil wohl auch dieser in Zeiten von Onlineshops vor prinzipiellen finanziellen Problemen steht, müssen andere Geschütze aufgefahren werden, um die Kundschaft zu locken und zu halten. Also wurde bereits vor einigen Jahren ein Café in die Räumlichkeiten integriert und seit kurzem auch eine Art Projektraum.

Zur Straße hin fungiert der „Voo Space“ sowohl als erweitertes Schaufenster als auch kommerzielle Ausstellungsfläche, wie man sie von jungen Kunst-Galerien kennt. Passenderweise bewirbt das Unternehmen den Raum auch als „hybrides Galeriekonzept“, in dem kreative Visionen von Marken, Künstlern und Kulturinstitutionen vorgestellt werden – mit dem gesetzten Ziel, neue Ansätze für den Einzelhandel auszutesten.

Für die aktuelle blass-grüne Einrichtung ist der spanische Künstler Andrés Izquierdo verantwortlich. © Camperlab

Neben Ausstellungen von zum Beispiel Mode-Studenten der Berliner Universität der Künste oder als Kunst getarnte Werbekampagnen werden hier immer mal auch wieder neue Kollektionen spannender Modeunternehmen vorgestellt und verkauft.

Eva Che und Sven Marquardt waren Gäste beim Launch-Event der ersten Camper-Modelinie © Spyros Rennt_Camperlab

Aktuell, seit Ende vergangener Woche, zum Beispiel die allererste Modelinie des spanischen Schuhlabel Camper, das viel Geld und Mühe in ein neues Image steckt. Dafür hat der aus Finnland stammende Chefdesigner Achilles Ion Gabriel bereits 2017 die Nebenlinie Camperlab lanciert, über die futuristische Stiefel, Sneaker, Loafer und jetzt eben auch Klamotten vertrieben werden.

Berlin ist dabei die erste Stadt, die mit dieser Weltneuheit beehrt wird und der Voo Space wurde dafür vom spanischen Künstler Andrés Izquierdo mit blass-grünen Teppichen dekoriert.

Auch Model und Influencerin Stefanie Giesinger besuchte den Voo Space © Spyros Rennt_Camperlab

Das Launch-Event am vergangenen Donnerstag ließ sich das auch der ein oder andere Promi nicht entgehen. Auf der Gästeliste standen unter anderen der Berghain-Türsteher Sven Marquardt, die Influencerin Stefanie Giesinger oder das Model Gigi Spelsberg.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. März.