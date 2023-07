Neuer Mietvertrag Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg findet 2023 doch statt

Eine lange Berliner Tradition wird nun doch fortgesetzt: Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg findet auch in diesem Jahr wieder statt. In Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) wird die Jens Schmidt GmbH aus Velten den Markt ausrichten.

„In gewohnter Weise werden wir an diesem traditionellen Ort in Charlottenburg für weihnachtliches Flair sorgen und alle Besucherinnen und Besucher besinnlich auf die Weihnachtszeit einstimmen“, sagt Veranstalter Jens Schmidt. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, welche Erwartungen an eine Fortsetzung geknüpft werden“, so Schmidt. „Ist es doch für viele der schönste und romantischste Weihnachtsmarkt in Berlin.“

Der Mietvertrag für das Gelände vor dem Schloss Charlottenburg wurde für 2023 und 2024 geschlossen. „Wir freuen uns sehr, dass der beliebte Weihnachtsmarkt in diesem und im kommenden Jahr stattfinden kann“, sagt der Generaldirektor der SPSG, Prof. Dr. Christoph Martin Vogtherr.

Erst vergangenes Jahr teilte die Stiftung das Ende des Weihnachtsmarkts mit. Auf dem Gelände soll ein Besucherzentrum entstehen. Die Bauarbeiten sind von 2024 bis 2027 geplant.

Seit dem Jahr 2007 lockt der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg nicht nur Berlinerinnen und Berliner, sondern auch Touristen aus aller Welt. Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg hat vom 27. November bis zum 31. Dezember 2023 täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Nur am 24. Dezember – Heiligabend – bleibt der Markt geschlossen. Der Eintritt ist frei.