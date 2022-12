Neuer Rettungswagen in Schöneberg Johanniter entlasten Berliner Feuerwehr

Die Berliner Feuerwehr erreicht bei ihren Einsätzen mit Rettungswagen immer wieder die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Aufgrund der Vielzahl der Einsätze ist es mitunter nicht möglich, so schnell wie vorgeschrieben bei den Patienten einzutreffen.

Zur Entlastung hat die Johanniter-Unfall-Hilfe einen zusätzlichen Rettungswagen in Dienst gestellt. Das Fahrzeug sei seit Anfang Dezember an der Feuerwache Feurigstraße in Schöneberg stationiert, heißt es in einer Mitteilung der Johanniter.

Damit haben die Johanniter in Berlin insgesamt elf Rettungs- und Intensivtransportwagen an acht Standorten im Einsatz. Zu jedem Fahrzeug gehört auch das entsprechende Fachpersonal.

Der Feuerwehr stehen insgesamt 182 Rettungswagen zur Verfügung

Insgesamt stehen der Berliner Feuerwehr 182 Rettungswagen zur Verfügung. Neben den Johannitern stellen auch der Arbeiter-Samariter-Bund und das Deutsche Rote Kreuz Rettungswagen bereit.

Er wird dort eingesetzt, wo die Auslastung am höchsten ist. Ben Molderings, Leiter des Rettungsdienstes der Berliner Johanniter

„Um die Berliner Feuerwehr bestmöglich zu unterstützen und zu entlasten, haben wir unsere Kräfte gebündelt und in diesem Herbst zwei neue Rettungswagen in Betrieb genommen, einen im September in Kreuzberg und einen jetzt in Schöneberg“, erklärte Jörg Koch, Regionalvorstand der Berliner Johanniter.

Das neue Fahrzeug deckt die Zeiten ab, in denen am meisten los ist

Der neue Rettungswagen an der Feuerwache Schöneberg ist 365 Tage im Jahr von sieben bis 19 Uhr im Einsatz. Das sind nach Angaben der Johanniter die Tageszeiten, in denen die Auslastung des Rettungsdienstes am höchsten ist.

Die Stationierung in Schöneberg hat einen besonderen Grund: „Wir schauen gemeinsam nach dem Einsatzaufkommen in verschiedenen Bezirken und Wachen. Wo die Auslastung der bisherigen Rettungsmittel am höchsten ist, werden neue Mittel eingesetzt“, sagte Ben Molderings, Leiter des Rettungsdienstes der Berliner Johanniter.

Johanniter haben jährlich 25.000 Notfalleinsätze

Mit jährlich rund 25.000 Notfalleinsätzen sowie 600 Intensivtransporten decken die Johanniter mit rund 120 Mitarbeitern einen erheblichen Teil der Notfallrettung in Berlin ab.

Die Johanniter bilden in Kooperation mit der landesverbandseigenen Rettungsdienstschule auch selbst Notfallsanitäter aus.

Vor wenigen Tagen hatte der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht festgestellt, dass die Berliner Feuerwehr nur „bedingt rechtzeitig einsatzbereit“ sei. Der Rechnungshof fordert „dringend Veränderungen“, damit die Feuerwehr die Berliner ausreichend schützen kann. Unter anderem seien 66 weitere Rettungswagen, die rund um die Uhr besetzt werden können, nötig.

Zur Startseite