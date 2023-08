Neues aus dem Hause Glööckler Fast missglückte Schönheits-OP und Liebes-Aus

Prince Pompöös Harald Glööckler ist eine Brustoperation wortwörtlich in die Hose gegangen. „Ich habe Fett absaugen lassen, weil meine Brust nicht mehr so prall war, wie ich mir das gewünscht hatte“, sagte der 58-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Dabei haben sich Hämatome gebildet, und – na ja – die Dinge in der Hose sind angeschwollen.“

Glööckler ließ sich im April in Düsseldorf Fett von Bauch und Taille absaugen, um damit die Brustpartie besser zu formen. Der „Bild“ hatte er dazu schon erklärt: „Nach meiner Operation ist die Wundflüssigkeit nicht richtig abgelaufen, sondern hat sich in meinem Schritt gestaut.“ Alle seine Hosen seien plötzlich zu eng gewesen.

Dabei sei das Gerücht einer Penisvergrößerung aufgekommen, erzählte Glööckler der dpa. „Das ist Quatsch. Das Hämatom war eine normale Reaktion nach einem solchen Eingriff, und ich bin absolut glücklich mit meiner neuen Brust.“ Alle geschwollenen Teile seien wieder im Normalzustand.

Modedesigner und CDU-Politiker gehen wieder getrennte Wege

Glück im Schritt, Pech in der Liebe, möchte man meinen. Noch eine Meldung über den Reality-TV-Star macht dieser Tage die Runde. Nachdem Glööckler sich Anfang des Jahres von seinem langjährigen Ehemann Dieter Schroth trennte, sah es nämlich eigentlich so aus, als wäre er frisch verliebt. Der Neue an seiner Seite: Ein 26 Jahre junger CDU-Politiker aus Berlin-Frohnau namens Marc-Eric Lehmann.

Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, der Mann neben Harald Glööckler zu sein. Marc-Eric Lehmann, Ortsvorsitzender CDU Frohnau

Doch auch die junge Liebe schwillt offenbar schneller ab, als man denkt. Im Gespräch mit der „Bild“ erzählte Glööckler, dass die beiden wieder getrennte Wege gehen: „Marc und ich verstehen uns weiterhin sehr gut. Aber ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass ich nach 35 Jahren Beziehung einfach noch nicht wieder bereit bin, mich zu binden“.

Lehmann habe ihm das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein und, dass er wieder glücklich sein könne. Dafür sei ihm Glööckler dankbar. Lehmann deutete derweil an, dass das Leben an der Seite eines extravaganten Modezaren nicht unbedingt leicht sei: „Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, der Mann neben Harald Glööckler zu sein – vor allem, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft. Das kam in meiner Partei sicher nicht überall gut an“. Er wolle sich jetzt wieder stärker auf seine politische Kariere konzentrieren.

Der gebürtige Maulbronner und heute in Berlin lebende Glööckler gibt derzeit in der „RTLZWEI“-Dokusoap „Herr Glööckler sucht das Glück“ Einblick in sein Leben. Am Mittwoch (9. August, ab 20.15 Uhr) läuft eine finale Doppelfolge. (mit dpa)