Neues aus der Startup-Szene Berliner Coworking-Space lädt Frauen zum Austausch ein

Seit 2009 bietet das Betahaus in Kreuzberg allen, die Lust auf gemeinsames Arbeiten haben, Schreibtische und Arbeitsräume. Im März nimmt Deutschlands erster Coworking-Space, der mittlerweile weltweit Standorte hat, bei seiner „Betabreakfast“-Reihe Frauen in den Fokus. Das wöchentliche Frühstücksangebot soll Unternehmer:innen und Kreativen eine Plattform bieten – dazu gibt’s Croissants.

Anlässlich des Frauentags stehen beim Frühstück am Donnerstag, 9. März, Gründerinnen zum Austausch bereit. Am 16. März dreht sich beim „Betabreakfast“ dann alles um das Thema Frauengesundheit. Gründerinnen verschiedener Start-ups mit Fokus auf den weiblichen Zyklus stellen ihre Unternehmen vor. Darunter ist zum Beispiel „Femna Health“, das Frauen mit einem Hormontest helfen will, ihren Körper besser zu verstehen. Mit an Bord ist auch „Theblood“, ein Start-up, das Periodenblut für Bluttests nutzt.

Das „Betabreakfast“ findet jeden Donnerstag von 10 bis 11 Uhr im Betahaus in der Rudi-Dutschke-Straße 23 statt. Für Mitglieder ist das Angebot kostenfrei, Nicht-Mitglieder können eine Tageskarte für 24 Euro kaufen, die die Teilnahme am Frühstück und den Zugang zum Coworking-Space beinhaltet. (ane)

