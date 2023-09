Neues Buch über Theodor Fontane Lesung mit Schauspielerin Carmen-Maja Antoni im brandenburgischen Neuruppin

Über die Dauer von über 150 Jahren eine Brücke ins Heute zu schlagen – dazu gehört nicht nur viel aktuelle Recherche. Sondern im konkreten Fall auch jede Menge Kenntnis dessen, was Theodor Fontane vorfand, als er seit 1859 unzählige Male aufbrach, um die Geschichte der Mark Brandenburg anhand von Menschen, Gebäuden und Landschaften festzuhalten.

Was aber wurde aus all diesen Dörfern und Familien, denen der Dichter durch seine fünfbändige Ausgabe der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ ein Denkmal gesetzt hatte? Dieser Frage gehen die Fontane-Experten Gabriele Radecke und Robert Rauh seit Jahren nach.

Nun ist ihr viertes Buch auf Fontanes Spuren entstanden. Abermals ist es eine Mischung aus Fontane-Rezeption und moderner Reiseliteratur. An diesem Montag wird die Schauspielerin Carmen-Maja Antoni aus „Fontanes Havelland“ lesen. Wie schon bei früheren Buchvorstellungen darf das Publikum darüber abstimmen, aus welchem Kapitel die Theater- und Fernsehschauspielerin liest.

Historischer Schauplatz: Die Kirche in Wust mit der Katte-Gruft. © Robert Rauh/PNN

Zur Auswahl steht etwa die Suche nach der geheimnisvollen Blauen Grotte in Marquardt, Neues vom Kult um Königin Luise in Paretz oder auch die Frage, wer eigentlich in der legendären Katte-Gruft von Wust liegt.

Im Gepäck haben die beiden Autoren nicht nur Fontanes Klassiker, sondern auch dessen Skizzen und Notizen aus dem Havelland, denn die Literaturwissenschaftlerin Gabriele Radecke hat im Rahmen eines Forschungsprojektes für eine Online-Edition an der Universität Göttingen erstmals Fontanes Notizbücher für jeden zugänglich entziffert und kommentiert.

Bereits erschienen sind von Radecke und Rauh die Fontane-Bücher „Wundersame Frauen“, „Fontanes Kriegsgefangenschaft“ und „Fontanes Ruppiner Land“.

Lesung mit Carmen-Maja Antoni, Gabriele Radecke und Robert Rauh an diesem Montag, 18.9., 19 Uhr, Kulturkirche Neuruppin, Virchowstraße 41