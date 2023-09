Tagesspiegel Plus Neuer Anlauf für Enteignungen in Berlin : „Wir nehmen das jetzt selbst in die Hand und schreiben ein eigenes Gesetz“

Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ plant ein neues Volksbegehren zur Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen. Ein Sprecher erklärt die Hintergründe und den Zeitplan.