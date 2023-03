Neuköllner Wirte laden Rettungskräfte ein 2000 Euro bei Spendenaktion nach Berliner Silvesternacht gesammelt

Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht sind bei einer Spendenaktion von Berliner Gastronomen zusammen mit Rettungskräften 2000 Euro zusammengekommen. Das teilte der Inhaber des libanesischen Restaurants „City Chicken“, Omr Nhas, in einem Instagram-Video mit. „Das ist mehr als wir uns hätten vorstellen können“, sagte Nhas in dem Video.

Nach den viel diskutierten Ausschreitungen in der Berliner Neujahrsnacht, die sich insbesondere in Neukölln auch gegen Rettungskräfte der Feuerwehr richteten, hatten sich Anfang Januar Gastronomen aus der Sonnenallee zu Wort gemeldet.

In einem Instagram-Video hatte „City Chicken“-Inhaber Nhas angekündigt, dass er und fünf weitere Gastronomen Rettungskräfte und Polizeibeamt:innen zum Essen einladen wollen. Mit der Aktion sollte den Beamten Respekt und Anerkennung gezollt werden. Für nur einen Euro sollten die Beamt:innen an zwei Tagen in fünf verschiedenen Restaurants auf der Sonnenallee essen können. Der Euro müsse berechnet werden, weil Beamt:innen laut Rechtslage nichts geschenkt werden dürfe, hatte Nhas auf Instagram erklärt.

Die Einnahmen der beiden Aktionstage wollte man spenden. Die „Berliner Zeitung“ berichtete zudem im Januar, dass ein anonymer Unterstützer zusätzliche 320 Euro Spenden gesammelt habe.

In seinem neuen Video bedankte sich Nhas nun für die positive Resonanz von außen. 1500 Beamt:innen sollen bei der Aktion mitgemacht haben. Er verkündete außerdem, dass er die Summe verdoppeln wolle und noch mal 2000 Euro „on top“ draufpacken wolle. Das Geld soll einer Neuköllner Jugendeinrichtung zugutekommen.

Die Zuschauer:innen forderte er auf, in den Kommentaren zu entscheiden, an welche Jugendeinrichtung das Geld gespendet werden soll. „Ich hoffe und ich wünsche mir, mit all dem, was wir haben, dass wir als Community zusammenhalten und in Zukunft nur positive Vibes bringen“, sagte Nhas abschließend.

