Der Umstieg auf Batterieantrieb geht bei den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) voran. Noch in diesem Jahr sollen dazu 25 weitere Linien mit strombetriebenen Fahrzeugen bedient und damit nun auch der Westen und Süden Berlins erreicht werden. Das teilte die Senatsverkehrsverwaltung auf eine Anfrage des Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) mit. Möglich macht den Ausbau die Lieferung von 90 weiteren Elektrobussen vom niederländischen Hersteller Ebusco an die BVG noch in diesem Jahr.



Wurden die Elektrobusse bislang nur am Standort an der Indira-Gandhi-Straße in Hohenschönhausen stationiert, sollen nun erstmals auch je 30 Fahrzeuge von den Betriebshöfen Britz und der Cicerostraße in Wilmersdorf aus starten. Die Depots würden dafür aktuell umgerüstet, schreibt die Verkehrsverwaltung. Auch an diesen Standorten entstehen dazu entsprechende Ladeinfrastruktur sowie angepasste Werkstätten.

Möglich wird dadurch, dass künftig etwa auf der Metrobuslinie M11 zwischen Dahlem-Dorf und dem S-Bahnhof Schöneweide E-Busse fahren. Auch die Metrolinien M19 von Grunewald über Halensee zum Mehringdamm und die M46 zwischen Zoologischem Garten und Britz Süd sollen noch in diesem Jahr mit Batteriefahrzeugen bedient werden. Auch die Expresslinie X83 von der Königin-Luise-Straße, Ecke Clayallee nach Lichtenrade wird umgestellt, heißt es.

Gleiches gilt nach den derzeitigen Plänen etwa für die 112 von Nikolassee nach Marienfelde sowie die 142 vom Leopoldplatz zum Ostbahnhof. Umgestellt werden des weiteren folgende Linien: 115, 147, 171, 184, 186, 187, 188, 246, 247, 271, 277, 282, 283, 309, 310, 316, 318, und 365.

Nicht ausschließen will die Senatsverwaltung, dass es dabei auch zu Änderungen am Fahrplan kommt. „Zum optimierten Einsatz der Elektrobusse ist auf einigen Linien die Umstellung einzelner Umläufe geplant.“ Näher werden die vorgesehenen Maßnahmen jedoch nicht benannt.

Die BVG baut ihre Elektroflotte seit Jahren sukzessive aus. Mit der Lieferung 2022 kommen die Verkehrsbetriebe auf dann 228 Batteriefahrzeuge. Der nächste große Sprung ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant. Dann sollen bis zu 350 Elektrobusse hinzukommen. Damit das gelingen kann, ist jedoch ein massiver Umbau der bestehenden Betriebshöfe von Nöten. So muss der Standort Indira-Ghandi-Straße bis dahin komplett auf Elektrobetrieb umgestellt werden mit einem entsprechenden Ausbau der Ladesäulen auf dem Gelände.

Auch der Betriebshof Spandau soll dann die ersten E-Busse beherbergen können. Kernstück der Pläne ist allerdings der Bau des neuen Betriebshofverbunds Süd-Ost in Schöneweide und Köpenick. Nur wenn der im Plan bleibt, gelingt auch der zügige Antriebswechsel.