Nonstop Berlin - New York Delta Airlines plant täglichen Direktflug vom BER

Die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta Airlines bietet ab kommendem Jahr wieder eine Direktverbindung zwischen Berlin und den USA an. Ab dem 23. Mai ist täglich ein Linienflug vom BER zum New Yorker Flughafen John F. Kennedy (JFK) geplant. Dieser soll um 9.40 Uhr am BER starten und um 12.30 Uhr (Ortszeit) in New York landen. Der Rückflug geht über Nacht: Er soll in New York um 17.30 Uhr starten und in Berlin um 7.40 Uhr landen.

Delta nimmt damit nach mehr als drei Jahren ihre Flugverbindungen zwischen Berlin und New York wieder auf, denn bereits zwischen 2017 und 2019 flog die Airline von Berlin-Tegel nach New York. Allerdings war die Nachfrage damals wohl so gering, dass sich Delta dazu entschloss, die beiden Metropolen nur in den Sommermonaten zu verbinden. Nach der Winterpause 2020 wurde die Fluglinie komplett eingestampft, da die Pandemie den internationalen Flugverkehr schwer behinderte.

Doch ist die Nachfrage möglicherweise höher - besonders von US-Bürger:innen. Der Grund für das Interesse könnte der für Amerikaner günstige Dollar-Kurs sein.

Mit Delta bieten dann bereits die drei Fluggesellschaften einen Direktflug vom BER in die USA an. Seit März fliegt United Airlines zum Flughafen Newark Liberty International, einige Kilometer außerhalb von New York und seit August fliegt die norwegische Billig-Airline Norse vom BER ebenfalls New York/JFK an, ebenfalls täglich. Zusätzlich zu Los Angeles. Norse wirbt mit Flugpreisen von Berlin nach New York für unter 150 Euro. Doch auch mit Delta sind im Juni Hin- und Rückflüge für insgesamt knapp 500 Euro buchbar.

Delta will laut eigenen Angaben Flugzeuge des Typs Boeing 767-300 einsetzen. In den Maschinen haben jeweils 216 Passagiere Platz.

