Weil zwei Afghanen sich offenbar von ihrer geschiedenen Schwester gekränkt fühlten, sollen sie die Frau umgebracht haben. Die Ermittler gehen von einem sogenannten Ehrenmord an der 34-Jährigen aus, die in Berlin lebte. Der Lebensstil der zweifachen Mutter habe nicht den Moralvorstellungen der Brüder entsprochen.

Die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Berlin ermitteln gegen die beiden 22 und 25 Jahre alte Männer, die verdächtigt werden ihre Schwester am 13. Juli 2021 getötet zu haben. Den Angaben zufolge befinden sich beide seit dem 4. August in Untersuchungshaft. "Wir ermitteln wegen des Verdachts auf einen sogenannten Ehrenmord", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Mitteilung der Polizei zufolge sollen die Männer ihre Schwester gemeinsam getötet und die Leiche in einem Koffer mit der Deutschen Bahn zum Wohnort des 25-Jährigen nach Bayern gebracht haben. Dort sei die Leiche dann von beiden vergraben worden.

Die Frau war zunächst als vermisst gemeldet worden, die Hinweise darauf, dass sie getötet worden sein könnte, verdichteten sich jedoch. Aufgrund der Auswertung von Videoaufnahmen von Überwachungskameras eines Fernbahnhofs in Berlin, Funkzellenauswertungen und Zeugenaussagen, erhärtete sich der Mordverdacht gegen die Brüder. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin Haftbefehl gegen beide.

Durch intensive Ermittlungen in Bayern gemeinsam mit den dortigen Behörden konnte die Leiche einer Frau in der Nähe des Wohnortes des 25-Jährigen gefunden werden - mutmaßlich handelt es sich dabei um die Schwester. Die Leiche wird obduziert. Tathergang und Todesursache werden ermittelt. Alle drei Geschwister haben nach Polizeiangaben die afghanische Staatsangehörigkeit und leben seit einigen Jahren in Deutschland.