Online-Supermarkt expandiert nach Brandenburg Oda erweitert Liefergebiet um 13 Städte und Gemeinden

Der Online-Supermarkt Oda, der seit Jahresanfang in Berlin am Markt aktiv ist, erweitert sein Liefergebiet. Ab sofort liefert das Unternehmen auch in 13 Städten und Gemeinden der Brandenburger Landkreise Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark aus. Das teilte Oda am Dienstag mit.

Das erweiterte Liefergebiet umfasst demnach Königs Wusterhausen, Schönefeld, Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen, Wildau, Stahnsdorf, Kleinmachnow, Teltow, Großbeeren, Ludwigsfelde sowie Blankenfelde-Mahlow und Rangsdorf.

Potsdam soll demnächst beliefert werden

Oda unterhält ein Logistikzentrum in Ragow Mittenwalde südöstlich von Berlin. Von dort fahren 60 Fahrer:innen Lieferungen mit Kleinlastern aus.

In den kommenden Wochen will Oda seinen Service für weitere Gebiete in der Metropolregion freischalten. „Noch im Frühling“ soll demnach auch die Landeshauptstadt Potsdam mit ihren über 186.000 Einwohner:innen ins Liefergebiet aufgenommen werden.

Danach sollen kleinere Vertriebszentren eingerichtet werden, um mittelgroße Städte in einem Umkreis von bis zu 2,5 Fahrtstunden von Berlin zu beliefern, teilte das Unternehmen mit.

