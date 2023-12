Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg Drei Personen werfen und schießen Böller auf Passanten und Linienbusse

Am Donnerstagabend sollen drei Personen aus einem Auto heraus Böller auf Passanten und Busse der Linie M29 am Kreuzberger Oranienplatz geworfen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, alarmierte ein Zeuge die Einsatzkräfte. Diese konnten das Auto stoppen.

Laut Zeugenaussagen ereignete sich die Tat gegen 20.10 Uhr. Neben den geworfenen Böllern sollen die drei Tatverdächtigen mit einer Waffe Pyrotechnik auf aussteigende Fahrgäste eines Linienbusses sowie auf den Bus selbst geschossen haben. Auch auf den Zeugen soll gezielt worden sein. Verletzt wurde niemand.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, waren die mutmaßlichen Böllerwerfer bereits weg. Bei einer weiteren Suche konnten die Beamten jedoch das Auto der Tatverdächtigen am Leuschnerdamm anhalten. Im Kofferraum befanden sich laut Polizeiangaben pyrotechnische Gegenstände, die beschlagnahmt wurden.

Ein 19-jähriger Fahrer wurde ausgemacht, während der Überprüfung erschien außerdem ein 20-Jähriger vor Ort, der ebenfalls als Tatverdächtiger identifiziert wurde. Nach der bisher unbekannten dritten Person wird gesucht. (Tsp)