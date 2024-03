Osterausflüge in Berlin mit Kunst kombinieren Fünf Ausstellungen in der Nähe der Natur

Spätestens an Ostern wird es Zeit für einen frühlingshaften Spaziergang. Noch schöner wird das ganze, wenn man ihn mit Kunst und Kultur verbindet. Wir zeigen Ihnen fünf Optionen für die Feiertage in und um Berlin. Hier werden gute Ausstellungen in Kombination mit einem Spaziergang zu tollen Ausflugszielen. Kaffee und Kuchen bekommen Sie an den meisten unserer Tipps auch.