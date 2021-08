Geht es um den Bau neuer U-Bahnstrecken, drücken die Berliner Grünen teils auf die Bremse. Die Grünen in Pankow schlagen nun einen anderen Weg ein: Sie plädieren für die Verlängerung von U-Bahnlinien im Bezirk sowie einen noch stärkeren Ausbau des Tramnetzes. Zudem sollen die Takte der Verbindungen deutlich verbessert werden. Das geht aus einem neuen Verkehrskonzept der Pankower Grünen hervor, das dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt.

Unter anderem fordern die Grünen, die U-Bahnlinie U2 zu verlängern. Vom bisherigen Endpunkt am S- und U-Bahnhof Pankow soll die Strecke nach ihren Plänen künftig unterirdisch bis nach Niederschönhausen zum Pastor-Niemöller-Platz führen. Dort sieht das Konzept die Schaffung eines Hubs für den öffentlichen Nahverkehr vor, mit zahlreichen Bus-Anschlüssen in Niederschönhausen zur besseren Anbindung des Pankower Nordens.

Zudem solle auf der Bestandsstrecke ein weiterer U-Bahn-Halt an der Kreuzung Schönhauser Allee Ecke Bornholmer Straße eingerichtet werden. Zugleich fordern sie einen „Lückenschluss“ in die City West. Dazu solle eine Schienenverbindung vom dem S- und U-Bahnhof Pankow über den S-Bahnhof Wollankstraße und dem bisherigen Ende der U-Bahnlinie U9 an der Osloer Straße entstehen.

Ob dazu die U9 verlängert wird oder der Neubau einer Tramlinie erfolgen solle, müsse eine „gleichberechtigte Prüfung“ ergeben. Nach Vorrang des Tramausbaus, wie ihn manch andere Grüne propagieren, klingt das nicht.

Auch das Tramnetz solle gezielt erweitert werden. Schon der aktuelle Nahverkehrsplan sieht dazu mehrere neue Strecken vor. So soll die Linie M2 durch das neue Stadtquartier „Blankenburger Süden“ bis zum S-Bahnhof Blankenburg verlängert werden. Auch die Verlängerung der Straßenbahnlinien 12 und 27 vom bisherigen Endpunkt Pasedagplatz im Stadtteil Weißensee zum S-Bahnhof Pankow hat der Senat bereits beschlossen. Die Grünen wollen über derlei Pläne allerdings noch deutlich hinausgehen.

Es solle eine „gezielte Tramnetz-Erweiterung mit Fokus der Anbindung von Stadtentwicklungsgebieten und Netz-Lückenschlüssen“ geben. Dazu zählt die Schaffung einer Ost-West-Straßenbahn-Verbindung im Pankower Norden anstelle der dort vorgesehenen Straßen-Nahverkehrstangente Nord. Insgesamt, so ist zu hören, sollen so 30 Kilometer neues Tramnetz in Pankow geschaffen werden statt der im Nahverkehrsplan bislang vorgesehenen 12 Kilometer.

Karower Kreuz und der S-Bahnhof Buch sollen Doppelknoten werden

Auch im S- und Regionalbahnverkehr streben die Grünen in Pankow Verbesserungen an. So sollen das Karower Kreuz und der S-Bahnhof Buch zu einem regionalen ÖPNV-Doppelknoten ausgebaut werden. In Buch wäre demnach ein weiterer Halt der Regionalbahnverbindungen zwischen dem Hauptbahnhof und Bernau vorgesehen.

Am Karower Kreuz sollten die Züge auf der Strecke Ostkreuz – Oranienburg zusätzlich halten. Zur besseren Anbindung sehen die Pläne dort drei neue Expressbuslinien ins Umland vor. Damit verbunden ist zudem der geplanten S-Bahn-Tangente entlang der Strecke des Berliner Außenrings. Vorgesehen ist dafür eine Verlängerung der S-Bahn über den Bahnhof Wartenberg hinaus zum Karower Kreuz, sodass die S75 über diese Strecke bis nach Buch führen könnte.

Eine neue Linie S15 würde vom Hauptbahnhof, Gesundbrunnen und Pankow kommend über Karow Richtung Wartenberg und Biesdorf fahren. Einen Kreuzungsbahnhof für die S-Bahn am Karower Kreuz sieht das Konzept hingegen nicht vor.

Zum Regionalbahnhof ausgebaut werden solle zudem der S-Bahnhof Pankow. So könnten Pendler schneller in die Stadt kommen. Gleiches soll eine Verlängerung der im Wiederaufbau befindlichen Heidekrautbahn bezwecken, die dem Konzept zufolge bis zum Hauptbahnhof führen könnte und so zusätzliche Umstiege für Pendler vermeiden könnte.

Takt bei S- und Regionalbahn soll verbessert werden

Die massiven Ausbauvorhaben bei der Schieneninfrastruktur sollen durch Verbesserungen beim Takt ergänzt werden, fordern die Grünen. Sie verlangen, dass die Bahnen im Regionalverkehr alle 20 Minuten verkehren, auf der Achse nach Bernau sogar in einer dichten Zehn-Minuten-Folge kommen. Die S-Bahn solle auf allen Berliner Strecken im Fünf-Minuten-Takt verkehren, in Brandenburg solle alle zehn Minuten eine S-Bahn kommen.

Spätestens hier zeigt sich, dass viele Ideen vorläufig Wunschdenken bleiben werden. Denn derartige Takte gibt das Schienennetz auf absehbare Zeit nicht her, zumal gerade am Stadtrand einige Strecken derzeit nur einspurig sind.

Die Grünen sehen die meisten dieser Pläne daher eher als Langfristkonzept. Bereits für die kommende Legislaturperiode bis 2026 fordern sie hingegen zusätzliche Buslinien innerhalb Pankows und zu den Nachbarbezirken. Dadurch sollen mehr Ziele ohne Umwege und Umsteigen erreicht werden. Wo das nicht möglich ist, sollten zusätzliche Rufbus-Shuttles zum ÖPNV-Tarif das Angebot aufwerten.

Nachtbusse sollen entlang von S-Bahnlinien fahren

Neben dem Nachtverkehr mit Bussen entlang der U-Bahnlinien solle auch für die S-Bahnachsen ein Nachtbusverkehr geschaffen werden, fordert der Kreisverband. Für die Stadtbahn sowie die Ringbahn müsse auch über einen durchgängigen 24-Stunden-Betrieb an allen Wochentagen nachgedacht werden, heißt es in dem Konzept. Zudem sollten weitere Verbindungen im Tram- und Busnetz zu Metrolinien aufgewertet werden.

„Mit unserem ÖPNV-Konzept für Pankow wollen wir vor allem eins erreichen: dass die Leute ihr Auto freiwillig stehen lassen, weil Bus und Bahn einfach so viel besser sind. Und das nicht nur auf dem Weg zur Schule und zur Arbeit in der Stadtmitte, sondern für alle Wege, auch in die benachbarten Kieze oder auf dem Weg zum Badesee“, sagte Torben Greve, Geschäftsführer des Mobility Institute Berlin und Mitglied der Grünen Pankow.

Günstig wird all das nicht. Für die Forderungen würden erhebliche Mittel für den Netzausbau und den Betrieb nötig. Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion und Direktkandidat für den Bundestag in Pankow sieht an dieser Stelle den Bund in der Pflicht, wenn sich die Zahl der Fahrgäste im Nahverkehr verdoppeln solle. „Auf Bundesebene fordern wir beispielsweise die Erhöhung der GVFG-Mittel um eine Milliarde Euro“, sagte er.