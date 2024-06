Parkgebühren für ÖPNV-Ausbau nutzen? Koalition debattiert über Geldquellen für den Ausbau des Berliner Nahverkehrs

Angesichts knapper Kassen diskutiert die Koalition über neue Finanzierungsquellen für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Die SPD-Fraktion kann sich vorstellen, höhere Parkgebühren für den ÖPNV zu nutzen, der Koalitionspartner lehnt dies ab. Die neue Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) nahm ihre jüngst geäußerten Ideen zu einer Citymaut, einer Unternehmensabgabe und zweckgebundenen Parkgebühren unterdessen wieder zurück.

Bonde hatte am Montag bei einem Kongress der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) angeregt, über neue Geldquellen nachzudenken. Sie brachte unter anderem eine verpflichtende Nahverkehrsabgabe für Unternehmen, eine Citymaut und die Finanzierung des ÖPNVs durch Parkgebühren ins Gespräch. „Wir müssen die Arbeitgeber da mehr in die Verantwortung nehmen“, hatte sie dem Tagesspiegel mit Blick auf eine Unternehmensabgabe gesagt. Dabei verwies sie auf die österreichische Hauptstadt Wien, in der Firmen für jeden Arbeitnehmer, der in der Innenstadt beschäftigt ist, eine Abgabe an die Stadt zahlen, die direkt dem Nahverkehr zugutekommt.

Es gibt seitens der CDU-Fraktion aktuell keine Überlegungen, die Parkraumbewirtschaftung zur Finanzierung von anderen Bereichen zu nutzen. Johannes Kraft, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion

Nun aber ruderte Bonde wieder zurück. Es gehe ausdrücklich nicht darum, Dinge wie die Arbeitgeberzulage und eine City-Maut einzuführen, sagte sie am Mittwoch dem Tagesspiegel. Aber: „Ganz ohne Frage stehen wir jetzt vor der Herausforderung, zusätzliche Finanzierungsquellen für Betrieb und Ausbau des ÖPNV zu finden. Zur Lösung dieser gewaltigen Aufgabe sollten wir uns auch mutig und offen andere Finanzierungsvarianten ansehen“, sagte sie. Dazu gehöre für sie eben auch der Blick über den „Gartenzaun“. Man solle „mal schauen und hinterfragen, wie sich andere Metropolen diesem Thema stellen“. Konkreter wurde Bonde nicht.

Anwohnerparkausweis kostet bislang nur 10,20 Euro pro Jahr

Eine Machbarkeitsstudie, beauftragt von der damaligen Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), war 2020 zu dem Ergebnis gekommen, dass etwa bei einem Parkausweis, der pro Jahr 120 Euro für Anwohner und drei Euro für Gelegenheitsparker kosten würde, 362,5 Millionen Euro erwirtschaftet werden können. Lägen die Parkgebühren noch höher – für Anwohner bei 240 Euro und Gelegenheitsparker bei vier Euro – kämen sogar knapp 500 Millionen Euro zusammen. Bislang kostet ein Berliner Anwohnerparkausweis für ein Jahr 10,20 Euro. Der Verwaltungsaufwand, dieses Geld einzutreiben, ist höher als die Summe, die das Land dadurch einnimmt.

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Johannes Kraft, begrüßte Bondes Überlegungen, zur Finanzierung des Nahverkehrs grundsätzlich. „Ich finde es gut, dass die Senatorin vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen des Haushalts laut darüber nachdenkt, wie man die Finanzierung des ÖPNVs sichern kann“, sagte er dem Tagesspiegel. Höhere Parkgebühren hält er in diesem Zusammenhang jedoch für falsch. „Es gibt seitens der CDU-Fraktion aktuell keine Überlegungen, die Parkraumbewirtschaftung zur Finanzierung von anderen Bereichen zu nutzen.“

So liege die Hoheit über Parkzonen und deren Kontrolle bislang bei den Bezirken. Sie stellten die Mitarbeiter ein und verwendeten die Einnahmen in ihren Haushalten. „Das wäre ein massiver Eingriff in die Bezirke“, sagte Kraft. Zugleich seien die möglichen Einkünfte nicht hoch genug, dass sich der Schritt lohnen würde. „Das wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Details zu neuem Parkgebühren-System „in einigen Wochen“

Die CDU-Fraktion arbeitet laut Kraft derzeit dennoch unabhängig davon an einem komplett neuen Konzept für das Parken in Berlin, erklärte der Verkehrspolitiker. „Wir überlegen, das Regime der Parkraumbewirtschaftung neu aufzustellen.“ Details könnten in einigen Wochen vorliegen.

Mehr Möglichkeiten zur ÖPNV-Finanzierung verspricht sich Kraft insgesamt von öffentlich-privaten Partnerschaften (Public-private-Partnerships, PPP). Als Beispiel nannte er die bereits gegründete Landesanstalt für Schienenfahrzeuge. Sie soll kreditfinanziert den künftigen Fuhrpark der S-Bahn kaufen und anschließend an den Betreiber vermieten. „Das ist ein Konstrukt, die ich sehr spannend finde. Die Gesellschaft hat ganz andere Möglichkeiten, sich am Kapitalmarkt zu finanzieren. Man kann damit dasselbe leisten, mit weniger öffentlichem Geld.“

Die SPD-Fraktion kann sich, im Gegensatz zu ihrem Koalitionspartner, durchaus vorstellen, die Parkgebühren anders zu verwenden als bisher: „Wir können uns gut vorstellen, die Parkgebühren zu erhöhen und die Gelder zweckgebunden einzusetzen für den ÖPNV“, sagte SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf. Allen sei klar, dass 10,20 Euro im Jahr zu wenig seien. „Zehn Euro im Monat sind eine Größenordnung, die versteht jeder. Wenn wir das Geld für den ÖPNV-Ausbau einsetzen, ist zudem auch die Akzeptanz höher.“

Auch Linken-Politiker Kristian Ronneburg hält zusätzliche Mittel für den Nahverkehr für wichtig. „Wir stehen allen Finanzierungsfragen offen gegenüber.“ Allerdings kritisierte er den Ansatz der aktuellen Debatte. „Wir müssen dadurch mehr Mittel für den ÖPNV bekommen. Es ging immer darum, mehr in den Nahverkehr zu investieren, nicht darum, Haushaltslöcher zu stopfen. Diese Argumentation halte ich für schwierig“, sagte er.