Petition gestartet Keine Steuergelder mehr für Til-Schweiger-Filme

Til Schweigers Filme sind erfolgreich, regelmäßig rangieren sie ganz oben in den Top-Ten-Listen deutscher Filme, mit den meisten Kinobesuchern. Und sie können sich dort sogar halten, wenn internationale Produktionen in der Statistik berücksichtigt werden. Auch das neuste Werk des 59-Jähigen Schauspielers, Regisseurs und Produzenten, „Manta Manta - zwoter Teil“, war mit 370.000 Besuchern am ersten Wochenende, der bisher erfolgreichste deutsche Film im Jahr 2023. Das könnte ein Argument dafür sein, dass die Filme genug Menschen interessiert um zu rechtfertigen, dass die Allgemeinheit dafür aufkommen kann. Teilweise zumindest. Man könnte aber auch argumentieren, dass der Erfolg der Filme eine externe Finanzierung überflüssig macht, einfach weil sie sich selbst finanzieren.

Letzteres passiert aktuell auf der Website „Change.org“. Unter der Überschrift „Keine Steuergelder mehr für Til Schweiger Filme“ schreibt der Initiator Maximilian Picker: „Til Schweiger Filme werden von einer festen Kernzielgruppe genossen (...). Dennoch werden die Filme immer wieder von gleich mehreren Filmförderstiftungen finanziert, als würden sie sich finanziell nicht selber tragen können“.

Der Initiator möchte nicht über die Qualität und die „Gleichförmigkeit der Filme oder das Schweiger Familienego“ sprechen, er akzeptiere, dass die Filme Geschmacksache sind. Er finde aber, dass es bereits unglaublich viele dieser Filme gibt. Das Argument, „sowas muss gefördert werden, damit es auch sowas mal ins Kino schaffen kann“ sei also hinfällig.

Die Petition plädiert für eine „interessantere, frischere deutsche Filmlandschaft (...) und, „keine Steuergelder mehr für die immer gleichen Filme“. Adressiert ist die Unterschriftensammlung an Kulturstaatsministerin Claudia Roth, von der es vor gut zwei Wochen bereits eine Antwort gab.

Roth schrieb: „Um Produktionsbedingungen zu verbessern, sei es denkbar, weniger Filme dafür besser aufzustellen“. Des Weiteren geht Roth, im Gegensatz zu der Petition, auf die laufenden Vorwürfe, Schweiger würde an seinen Filmsets Mitarbeiter schikanieren, ein: „Die geschilderten Zustände an Til Schweigers Filmsets sind in keiner Weise akzeptabel. Und ich sage ganz deutlich: Auch künstlerische Genies – oder angeblich künstlerische Genies – stehen nicht über Recht und Gesetz“.