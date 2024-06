Philosophie-Festival in Berlin Was ist Freiheit? Was ist selbstbestimmter Sex?

Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die drei großen Fragen von Immanuel Kant, die den Menschen beschäftigen oder zumindest beschäftigen sollten. Es kann, gerade im Gedenkjahr Kants, nicht genug Gelegenheit geben, mal innezuhalten und sich grundlegende Fragen zu stellen.

Und wenn man mit Hans Blumenberg davon ausgeht, dass „Philosophie ist, worauf man beinahe von selbst gekommen wäre“, ist solche Nachdenklichkeit ziemlich ergiebig und gar nicht so weit weg.

Am Samstag jedenfalls in Berlin, im Wedding. Dort feiert das Philosophie-Festival Philo.live! im Kulturquartier Silent Green Premiere. Das einzige Festival dieser Art in der Bundeshauptstadt (ein Gemeinschaftsprojekt des „Philosophie Magazins“ und des Philosophie-Festivals phil.Cologne) widmet sich mit der Leitfrage einem hart umkämpften Begriff, der angesichts globaler Umbrüche eine Neujustierung erfährt: „Was heißt hier Freiheit?“

Die moderierten Bühnendialoge von Philo.live! wollen diesen Verschiebungen nachgehen und verhandeln, was Freiheit bedeuten sollte – abseits des schnelllebigen Nachrichtengeschehens und populistischen Lärms.

Es dreht sich um Fragen wie: Ist die individuelle Freiheit der Kern menschlicher Autonomie oder egozentrische Ideologie? Zwingt der Klimawandel die Menschen dazu, Freiheit zeitlich zu denken? Was wird aus der Freiheit durch die geopolitischen Herausforderungen? Einigkeit und Recht und … Wohin steuert Deutschland?

Auch sehr spannend: Meinungsfreiheit – wer ist hier gekränkt? Oder die Frage: Frei begehren – was ist selbstbestimmter Sex?

Dazu diskutieren kluge Köpfe wie Eva von Redecker, Peter Sloterdijk, Donatella Di Cesare, Herfried Münkler, Christoph Möllers, Wolfram Eilenberger, Thea Dorn, Florence Gaub, Steffen Mau oder auch Heribert Prantl. „In einer krisengeschüttelten Zeit sehen wir die Philosophie mehr denn je in der Verantwortung“, sagen die Festivalleiter Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des „Philosophie Magazins“, und Rieke Brendel, Geschäftsführerin der phil.Cologne.

Es brauche verstärkt analoge Räume des Nachdenkens und Debattierens, um der gesellschaftlichen Polarisierung entgegenzuwirken.

Philo.live! (das komplette Programm) möchte diesen Raum eröffnen und einem breiten Publikum fortan jährlich in Berlin die Möglichkeit bieten, sich auf der Grundlage philosophischer Perspektiven eine fundierte Meinung zu den drängenden Themen der Gegenwart zu bilden.

Also am Samstag raus aus dem Trubel, rein ins Kulturquartier Silent Green und von illustren Experten hören, worauf man (vielleicht) beinahe von selbst gekommen wäre. Das komplette Programm mit acht Einzelveranstaltungen à 90 Minuten im Internet unter www.philolive.de.