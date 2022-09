Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Checkpoint Charlie: Verramscht Berlin seine Einheitsgeschichte?

Pünktlich zum 32. Jahrestag der Überflüssigkeitswerdung des Checkpoint Charlie tauchen Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt ein in das Gewirr aus Reisebussen, Souvenirshops, Hütchenspielern und Würstchenbuden.

Rund vier Millionen Besucher aus aller Welt kommen jedes Jahr, die Berlinerinnen und Berliner selbst machen wenn möglich einen großen Bogen herum: Seit fast 20 Jahren soll der Checkpoint Charlie umgestaltet werden zu einem würdigen Ort des Gedenkens an den Kalten Krieg. Bis heute gibt es allerdings nur Übergangslösungen, viel Kitsch und Kommerz. Wir blicken zurück auf die Geschichte, entwirren die komplizierten Eigentumsverhältnisse und fragen: Kann man diesem weltberühmten Ort gerecht werden? Und wenn ja, wie und vor allem wann?

Dazu Einschätzungen von visitBerlin-Geschäftsführer Burkhard Kieker, Reiner E. Klemke, Vorsitzender des Vereins berlinHistory, Alexandra Hildebrandt, Leiterin des Mauermuseums „Haus am Checkpoint Charlie“ und Susanne Muhle, Projektleiterin Checkpoint Charlie bei der Stiftung Berliner Museen.

„Berliner & Pfannkuchen" ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.

