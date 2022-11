Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Ein Jahr Abgeordnetenhaus: Menschen, Gesetze, Emotionen

Ein Jahr Abgeordnetenhaus Berlin: Menschen, Gesetze, Emotionen. In dieser Folge „Berliner & Pfannkuchen“ befassen sich Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt detailliert mit dem ersten Jahr der 19. Wahlperiode. Alles, was Sie (nie) über das Berliner Parlament wissen wollten, hören Sie hier.

Es war zweifellos ein besonderes erstes Parlaments-Jahr: Die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, Inflation und Energiepreissteigerungen belasten die Berliner:innen stark. „Wir haben damit eine Herausforderung, die es so in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben hat“, sagt Dennis Buchner, Präsident des Abgeordnetenhauses.

Die gute Nachricht: Er habe „in den ersten 18. Sitzungen noch nicht das Mittel des Ordnungsrufes benutzen müssen“. Es sei „ein wenig besser geworden, was insbesondere diese Macho-Zwischenrufe angeht“. Die schlechte: Es grassiert weiter die „Anfrageritis“: Mehr als 3.500 kleine Anfragen haben Berlins Abgeordnete innerhalb eines Jahres an den Senat gestellt, von „Die Sau ist los in Köpenick!“ bis „Geht in Berlins Wäldern der Holzdieb um?“.

Wie es um die geplante Anfragenreform steht, welche Gesetze gebilligt und welche Ziele nicht erreicht wurden - und welche Auswirkungen die potentiellen Neuwahlen haben: um all das geht’s. Jetzt hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss & Jessica Gummersbach. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

