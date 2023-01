Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Warum ist Berlin so dreckig?

Lange hat man wenig vom Ex-Regierenden gehört und nun überrascht Michael Müller (SPD) ganz Berlin mit einer bahnbrechenden Erkenntnis: Im Gespräch mit dem „Spiegel“ sagte er, dass er jetzt häufiger zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sei und dass ihm da wirklich auffalle „dass die Stadt schmutzig ist.“ Dabei pflegt Berlin sein Image als Müllhauptstadt nicht erst seit Michael Müller aufs Rad gestiegen ist. Kaum ein Song über die Hauptstadt kommt ohne eine Müllpassage aus. 2009 hat Peter Fox Berlin schon so besungen: „Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau.“ Und auch die Medien der Nation betiteln Berlin wahlweise als „Müllhauptstadt“ (Welt) oder als „Müllmetropole“ (SZ).

Ist Berlin so schmutzig wie sein Ruf? Woher kommt all der Müll? Und was tut der Senat, um diesen Zustand zu ändern? Darüber sprechen Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt vom Tagesspiegel Checkpoint in der neuen Podcastfolge von „Berliner & Pfannkuchen“. Es geht um innovative Ideen vom Sauberroboter über smarte Mülleimer und Putzen als Touristenaktion. Und um eine rettende Gesetzesänderung. Mit dabei: Die Spitzenkandidat:innen für die Wiederholungswahl von CDU, Grüne, SPD, Linke, AfD und FDP, die verkünden, wie sie die Stadt in Zukunft sauberer machen wollen. Zu hören jetzt hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss & Jessica Gummersbach. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

