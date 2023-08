Polizei fasst Verdächtigen in Charlottenburg Betrunkener Mann nach Feuer in Berlin festgenommen

Nach einem Brand am Sonntagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei einen ersten Verdächtigen ermittelt. Das teilte die Behörde mit.

Gegen 9.40 Uhr kam es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Nestorstraße im Ortsteil Halensee zu einem Brand. Die Berliner Feuerwehr war schnell da, sodass lediglich eine Wohnungstür beschädigt wurde. Es wurde niemand verletzt.

Ein Tatverdächtiger war schnell gefunden: Anwohner vermuteten einen 43-Jährigen, den die Beamten schnell finden konnten. Gegen 13.30 Uhr erschien der den Polizeiangaben zufolge betrunkene Mann ernuet in dem Haus. Er wohnt dort nicht, soll aber den Bewohnern bekannt sein.

Die Beamten nahmen ihn fest. Noch am Montag soll er dem Bereitschaftsgericht vorgeführt werden. (Tsp)