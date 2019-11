Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch 26 Glasscheiben einer Mercedes-Benz-Niederlassung in Berlin-Kreuzberg eingeschlagen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte ein Wachmann gegen 1.30 Uhr beobachtet, wie mindestens drei schwarz gekleidete und vermummte Personen auf das Autohaus in der Prinzessinnenstraße zurannten und die Scheiben beschädigten.

Zudem sollen die Angreifer mit Farbe gefüllte Glasflaschen gegen die Front geworfen und den Schriftzug „Fight 4 Rojava“ an die Fassade geschrieben haben. Sie flüchteten unerkannt.

Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus, der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Da ein Zusammenhang mit dem Nordsyrienkonflikt angenommen wird, ermittelt das Kommissariat für ausländischen Extremismus beim Staatsschutz. Rojava wird die autonom verwaltete kurdischen Region in Syrien genannt.