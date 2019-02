In Charlottenburg bemerkten Anwohner am Montagmorgen, dass an mehreren Autos die Reifen zerstochen worden waren. Die alarmierten Beamten stellten insgesamt 34 betroffene Fahrzeuge am Einsteinufer, in der Galvani-, Guericke- und in der Franklinstraße fest.

Erst Ende Januar wurden in Buckow die Reifen von mehr als 80 Autos zerstochen. Tsp