Es bleibt unruhig im Friedrichshainer Nordkiez: Unbekannte haben in der Nacht zum Ostermontag zwei Polizeifahrzeuge mit Steinen angegriffen. Kurz nach Mitternacht bemerkten Zeugen mehrere Personen auf dem Dach eines Eckhauses an der Kreuzung Rigaer Ecke Liebigstraße - in der linken Szene als "Dorfplatz" bekannt. Kurz darauf warfen Unbekannte rund 30 Pflastersteine auf zwei Wagen einer Einsatzhundertschaft, die an der Kreuzung hielten. Die Beamten fuhren die Fahrzeuge schnell weg, die Wagen wurden an mehreren Stellen beschädigt. Auch vier in der Nähe geparkte Autos wurden getroffen. Die Täter konnten flüchten, dem Vernehmen nach flogen die Steine von den Dächern der Häuser Rigaer Straße 12 und 13, das ist gegenüber der "Rigaer 94". Verletzt wurde niemand. Der für politische Delikte zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Immer wieder kommt es im Umfeld der Rigaer Straße zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Linksextremisten, die Lage in der Nachbarschaft ist angespannt. Zuletzt flogen in der Nacht zu Mittwoch Steine auf Beamte, am Gründonnerstag wurde ein Mann aus dem Umfeld der "Rigaer 94" festgenommen. Ihm werden zwei Gewalttaten vorgeworfen.