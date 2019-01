In der Nacht auf Sonntag ist ein Obdachloser im Volkspark Humboldthain im einstigen Altbezirk Wedding gestorben. Der Mann verstarb bei Temperaturen von minus 7 Grad. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Sonntagmorgen gegen 6:20 Uhr auf einer Parkbank gefunden. Es handelt sich hierbei um einen Russen - vorläufigen Angaben zufolge um die 50 Jahre alt. Die Todesursache wird nun ermittelt - die Polizei möchte hierfür die Obduktion abwarten. Ob der Mann aufgrund der Kälte verstarb - wie in der ersten Fassung des Textes berichtet - bestätigte die Polizei vorerst nicht. Hinweise auf Suizid oder Fremdverschulden gibt es nicht.

Der verstorbene Obdachlose dürfte die Debatte um den Umgang mit den tausenden Wohnungslosen in Berlin beschäftigen. Berlins Sozialstaatsekretär Alexander Fischer (Linke) sagte dem Tagesspiegel: „Das ist eine Nachricht, die mich betroffen macht. Wir kennen noch nicht die Todesursache. Insofern verbieten sich Spekulationen. Ich rufe alle Berlinerinnen und Berliner auf, die Augen offen zu halten und Obdachlose anzusprechen, ob sie Hilfe brauchen. Bislang gab es in jeder Nacht mehr als 200 freie Betten in der Kältehilfe. Mit 1200 Plätzen gibt es so viele wie nie. Aber nun rollt eine Kältewelle auf Berlin zu. Unser Versprechen steht: wer ein Bett für die Nacht braucht, bekommt Hilfe. Wir haben Raumreserven eingeplant und reden jetzt mit den Bezirken darüber, welche wir kurzfristig öffnen." Die Stadtgesellschaft müsse zusammen halten.

Wie berichtet, hatte Dieter Puhl, langjähriger Leiter der Bahnhofsmission am Zoo, eine „Osteuropakonferenz“ angeregt. Dort soll über den Umgang mit den vielen Obdachlosen in Berlin, die aus Osteuropa kommen, beraten werden. „Das wäre ein wichtiges Signal und ist lange überfällig“, sagte Puhl vor den Berliner SPD-Abgeordneten bei deren Klausur in Rostock. „Wir werden das Thema nicht in den Griff kriegen, wenn man nicht mit den Heimatländern der Menschen in Kontakt tritt“. Er machte deutlich: „Wir wollen niemanden abschieben, darum geht es nicht. Russen, Rumänen, Polen und andere auf der Straße sterben zu lassen ist aber auch eine schlechte Alternative.“ Auch in den kommenden Nächten wird es kalt bleiben - mit Tiefstwerten bis zu minus 5 Grad Celcius. In Berlin gibt es laut Schätzungen bis zu 10.000 Menschen, die auf der Straße leben. Um Obdachlose vor der Kälte zu schützen, sind zurzeit zwei Berliner U-Bahnhöfe als Notunterkünfte geöffnet.

