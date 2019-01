Die rechtsextremistische Identitäre Bewegung hat am Montagmorgen mehrere Medienhäuser und Parteibüros mit Flugblättern plakatiert, eine Mitarbeiterin der Zeitung taz wurde von den Tätern bedrängt und angegriffen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Hausfriedensbruch und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Auf Nachfrage konnte die Polizei keine Angaben zu der Art des Angriffs oder Möglichen Verletzungen der Mitarbeiterin machen.

Auf dem Twitter-Profil der Identitären Bewegung Deutschland hieß es, die Aktion sei "gegen linke Gewalt", sie solle "Schreibtischtäter benennen". Auf Bildern, die die Rechtsextremisten selbst veröffentlichten ist ein Bild des verletzten AfD Politikers Frank Magnitz zu sehen und die Frage "Wann problematisieren Sie linke Gewalt?".

Neben dem Redaktionsgebäude der taz wurden außerdem Plakate an der SPD-Zentrale im Willy Brandt Haus in der Wilhelmstraße angebracht, auch ein Parteibüro der Grünen wurde mit den Plakaten behängt. Auch in Lüneburg, Augsburg und Ulm fanden Aktionen statt. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, deren Büro in Ulm ebenfalls plakatiert wurde, schrieb die Aktion sei ein "guter Einblick in die wirre Gedankenwelt der Identitären".

In Frankfurt konnten die Täter von der Polizei gestellt werden, als sie am Montagmorgen versuchten, das Redaktionsgebäude der Frankfurter Rundschau mit Plakaten zu bekleben. Nach einem Bericht der Zeitung handelte sich um etwa zehn Personen, ihre Personalien wurden sichergestellt, ein Verstoß gegen das Versammlungsrecht liege vermutlich vor. In Augsburg wurde das Wahlkreisbüro der Grünen Politikerin Claudia Roth von den Rechtsextremisten behängt.