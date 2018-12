In Neukölln ist ein 31-jähriger Polizeibeamter am Mittwoch von einem Auto an der Kreuzung Kottbusser Damm Ecke Hermannplatz angefahren worden. Der Fahrer flüchtete im Anschluss mit dem Auto, teilte die Polizei mit.

Eine Sprecherin erklärte, dass dem Vorfall gegen 8.50 Uhr eine Verkehrsordnungswidrigkeit durch den Fahrenden vorausging. Offenbar hatte der Beschuldigte in zweiter Reihe gehalten. "Eine Polizeistreife wollte den Fahrenden überprüfen, der trat aufs Gaspedal, fuhr einen Kollegen an und flüchtete", so die Sprecherin. Daraufhin sei eine Schussabgabe durch die Polizei erfolgt. Der Hermannplatz war während der Ermittlungen abgesperrt und ist inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Beamten erkannten den Wagen sofort

Nach Tagesspiegel-Informationen waren an diesem Morgen zwei Beamte des Abschnitts 52 mit dem Streifenwagen am Herrmannplatz unterwegs gewesen, dabei war auch ein Praktikant von der Polizeiakademie. Die Beamten erkannten den Wagen sofort: Der weiße Oberklasse-Wagen, eine Mercedes-Benz S-Klasse, gehört einem Mitglied der arabischen Großfamilie R. Doch hinter dem Steuer saß ein anderer: Die Beamten erkannten Omar F., er ist polizeibekannt und entstammt einem libanesischen Clan.

Nach Tagesspiegel-Informationen war F. bereits als Jugendlicher von der Polizei als Intensivstraftäter geführt worden und durch Gewaltdelikte, Raub – darunter ein Tankstellenüberfall – und Fahren ohne Führerschein aufgefallen. Das alles ergab für die Beamten einen Grund, den Wagen zu stoppen. Nach vorläufigen Informationen soll Omar F. auch angehalten haben. Doch als der Polizist an den Wagen herantrat, soll F. Gas gegeben haben.

Ermittlungen zum Fahrer dauern an

Der 31-jährige Polizeiobermeister soll schwer an der Hand verletzt worden sein. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und kam in eine Klinik.

Am Hermannplatz war die Kriminalpolizei nebst Spurensicherung mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zeugen wurden befragt, außerdem suchten die Ermittler nach dem durch die Schussabgabe freigesetzten Projektil. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeug und dem Fahrer dauern an.

Unklar ist noch, wie viele Schüsse fielen, in welche Richtung der oder die Schüsse gerichtet waren und ob der Fahrer inzwischen gefasst wurde.

Schärferes Vorgehen gegen Clans

Dass der Fahrer kontrolliert werden sollte, hat mit dem schärferen Vorgehen der Polizei gegen kriminelle Mitglieder deutsch-arabischer Clans zu tun. Erst Ende November hatte der Senat unter Federführung von Innensenator Andreas Geisel (SPD) einen Fünf-Punkte-Plan verabschiedet. Demnach sollen alle Verstöße wie Profilierungsfahrten oder Ordnungswidrigkeiten - wie im Fall Omar F. das Parken in zweiter Reihe - rigoros verfolgt werden.

Der Berliner Landeschef der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Norbert Cioma, sagte: "Wer sich mit einem Fahrzeug einer Kontrolle entzieht und in der Innenstadt vor der Polizei flüchtet, stellt nicht nur eine Gefahr für unsere Kollegen, sondern alle Menschen dar. Berlins verantwortliche Politiker müssen langsam auch erkennen, dass es sich bei den Tätern häufig um Kriminelle handelt, die bereits mehrfach das Gesetz gebrochen haben, aber immer noch auf der Straße herumlaufen und nicht selten zu noch schwereren Verbrechen bereit sind."