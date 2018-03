Liest man auch nicht alle Tage: "Ein Bus der BVG hat den Rettungshubschrauber Christoph21 angefahren", schreibt die Berliner Polizei am Freitag, kurz vor 10. Daher: "Es staut sich rund ums Südkreuz."

Was ist passiert? Der gelbe Rettungshubschrauber war am Vormittag am Bahnhof Südkreuz in Berlin-Schöneberg an der General-Pape-Straße gelandet. Als ein Bus vorbeifahren wollte, hat der Fahrer offenbar die Situation falsch eingeschätzt und mehrere Rotorblätter berührt, wie es in ersten vorsichtigen Einschätzungen aus dem Polizeipräsidium hieß. Folge: der Hubschrauber darf vorerst nicht mehr abheben.

"Es gab keine verletzten Fahrgäste in dem Bus auf Grund des Unfalls", teilte die BVG mit.

Wie lange der Hubschrauber dort nun steht, ist vorerst unklar.

