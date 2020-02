Nach einem Unfall am Freitagnachmittag in Charlottenburg ist ein Radfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Berliner Polizei und Zeugenangaben soll ein 31-jähriger Autofahrer gegen 14.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit mit einem BMW in der Kantstraße in Richtung Leibnizstraße unterwegs gewesen sein.

Am Savignyplatz soll er dann mit dem Wagen einen im linken Fahrstreifen fahrenden Transporter rechts überholt haben, sei dabei ins Schlingern und dadurch auf die Busspur geraten. Er überfuhr dabei von hinten den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer.

Der 64-Jährige wurde von dem BMW aufgeladen und prallte dann auf die Fahrbahn. Ein Notarzt und Sanitäter brachten ihn nach einer Reanimation in ein Krankenhaus, in dem er später verstarb. Die Kantstraße war zwischen Uhland- und Bleibtreustraße in Richtung Leibnizstraße bis etwa 20.30 Uhr gesperrt.

In den vergangenen Wochen hat es in Berlin mehrere tödliche Unfälle geben, bei denen Radfahrer involviert waren. In der vergangenen Woche war eine 79-jährige Frau vom einem LKW-Fahrer angefahren worden und erlag ihren Verletzungen. Damit sind 2020 bereits zehn Menschen im Berliner Straßenverkehr getötet worden.

Der Berliner Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zeigte sich auf Twitter schockiert über den Unfall und kündigte eine Mahnwache und Demonstration an. (Tsp)