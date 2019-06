Auf einem Industriegelände in Neu-Hohenschönhausen ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brennt es auf einem Areal in der Gehrenseestraße. Rund 60 Einsatzkräfte sollen den Brand bekämpfen.

Auf Twitter zeigten Fotos von Nutzern schwarze Rauchwolken, die hoch aufstiegen und weithin am blauen Himmel zu sehen waren.

(Tsp)