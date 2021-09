In Berlin-Neukölln ist am Mittwochabend ist ein Streit mit einem Clan-Mitglied eskaliert. Auf dem Gehweg vor einem Backshop in der Karl-Marx-Straße ging gegen 18.15 Uhr eine zehnköpfige Gruppe mit Machete, Reizgas, Faustschlägen und Tritten auf einen 50-Jährigen los. Dabei handelt es sich um ein Mitglied des berüchtigten Abou-Chaker-Clans, wie der Tagesspiegel aus Polizeikreisen erfuhr. Auch eine Schaufensterscheibe des Backshops ging zu Bruch.

Anschließend sind laut Polizei mehr als 100 Personen hinzugestoßen. Zwei Männer hätten versucht, die zehnköpfige Gruppe, die zuvor das Clan-Mitglied attackiert hatte, anzugreifen.

Die Polizei hatte Schwierigkeiten, die Menge im Zaum zu halten. Zudem hätten fast ausnahmslos alle Beteiligten zu dem Vorfall geschwiegen. So sei zunächst nur ein 47 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden. Er kam nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der 50-Jährige kam leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in eine Klink. Die Polizei prüft nun, ob die Ursache des Streits in der organisierten Kriminalität zu suchen ist.

Weil weitere gewaltsame Auseinandersetzungen zu befürchten sind, will die Polizei die Gegend häufiger mit Streifen kontrollieren.