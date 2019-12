In Berlin-Tempelhof ist am späten Sonntagabend ein 69-jähriger Mann bei einem Wohnhausbrand gestorben. In der Wohnung in der Friedrich-Wilhelm-Straße hatte am ein Adventsgesteck Feuer gefangen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. „Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren leider erfolglos“, heißt es in dem Tweet.

Jedes Jahr weist die Feuerwehr in der Vorweihnachtszeit auf Gefahren durch Brände an Adventskränzen und Weihnachtsbäumen hin. „Häufigste Brandursache ist der unsachgemäße oder leichtsinnige Umgang mit brennenden Wachskerzen“, heißt es auf der Hinweisseite der Feuerwehr. (dpa/Tsp)