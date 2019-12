Die Aufregung war groß für mehrere Stunden am Checkpoint Charlie am Montagnachmittag – am frühen Nachmittag melden Gäste der Starbucks-Filiale an der Kochstraße Ecke Friedrichstraße nahe dem Checkpoint Charlie Schüsse. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an Beamten aus, ein Spezialeinsatzkommando macht sich bereit.

Es seien Schüsse gefallen, bestätigte ein Polizeisprecher, es handele sich wohl um einen Raubüberfall und der Täter sei flüchtig. Das Gebiet um das Café wird großräumig abgesperrt, auch Gäste umliegender Läden dürfen nicht raus und Anwohner nicht in ihre Wohnungen.

Kurz nach 15 Uhr ist die Lage dann doch eine andere. Scharfe Schüsse hätten sich bisher nicht bestätigt, heißt es von einer Sprecherin der Polizei, die mit einem Team am Einsatzort ist. Es seien keine Einschusslöcher gefunden worden. Auch Raub sei es wohl doch keiner gewesen, es habe zu keinem Zeitpunkt eine Geldforderung gegeben.

Und was ist mit dem Flüchtigen? „Bisher gibt es keine Hinweise auf eine verdächtige Person“, heißt es. Ein anderer Sprecher sagte, Zeugen hatten von einem Mann berichtet, der aus dem Café geflüchtete seien soll, sie hätten der Polizei die Richtung gesagt, in die er gelaufen sei. Zurzeit werde ein Gebäude in der Nähe durchsucht

Der Bereich rund um den Checkpoint Charlie wurde mit großem Polizeieinsatz abgesperrt. Foto: Lisa Nguyen

Was ist also tatsächlich passiert? „Es kann jemand mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben – oder es könnten Böller gewesen sein. Am Tag vor Silvester ist alles möglich“, sagt die Sprecherin. Der Großeinsatz kam zustande, da Menschen Schüsse bei der Polizei gemeldet haben. „Das müssen wir ernst nehmen“, erklärt die Sprecherin.

Normal tummeln sich am Checkpoint Charlie Touristen – nach einem Raubüberfall auf ein Café ist hier aber alles abgesperrt. Foto: Lisa Nguyen

Derzeit besteht darum „Verdacht auf eine Straftat“, wie es heißt. Denn in der Öffentlichkeit zu schießen, ob bei einem Raub oder einfach so, ist verboten. Ob sich dieser Verdacht bestätigt ist aber unklar.

Der Zugverkehr an der Einsatzstelle ist unterbrochen, die U6 fährt ohne Halt durch. Der Bus M29 wird umgeleitet.