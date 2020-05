Nach dem Angriff auf ein Kamerateam der „Heute Show“ am 1. Mai in Berlin durch Maskierte sucht die Polizei öffentlich nach weiteren Zeugen.

Die Ermittler fragen, wer die Tat in der Rochstraße in Mitte beobachtet hat, wer beobachten konnte, in welche Richtung sich die Angreifer entfernten, wer Foto- oder Videoaufnahmen vom Geschehen, der Flucht oder den beteiligten Personen besitzt oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Fall machen kann.

Nach Angaben der Polizei am Dienstag legte das siebenköpfige Team der ZDF-Satiresendung nebst Sicherheitsleuten am 1. Mai gegen 16.20 Uhr in der Rochstraße 14 auf dem Kaufland-Vorplatz eine Pause ein, als es von bis zu 25 Personen angegriffen wurden. Die Angreifer hätten in Kleingruppen auf die sieben eingeschlagen und getreten, auch mit Metallstangen.

Ein 50-Jähriger sei bis zur Bewusstlosigkeit getreten worden, so die Polizei, eine 41-Jährige, ein 35-Jähriger und ein 59-Jährige as dem Team seien ebenfalls schwer verletzt worden und kamen ins Krankenhaus zur ambulanten Behandlung, drei dazugehörige Männer im Alter von 21, 31 und 38 blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Alle Angreifer waren dunkel gekleidet und vermummt

Wie die Ermittler ferner mitteilten, waren die Angreifer allesamt dunkel oder schwarz gekleidet und vermummt; sie hätten sich nach dem Angriff aber offenbar noch während der Flucht teilweise ihrer Kleidung entledigt oder hätten diese gewechselt. Der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Wie berichtet, hatte das ZDF-Team hatte am Freitagnachmittag des 1. Mai bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, an der auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien teilgenommen hatten, gefilmt.

In der Nähe des Tatorts in der Rochstraße – nahe Hackeschen Höfen und Alexanderplatz gelegen – nahmen Polizisten sechs Tatverdächtige fest, am Samstag wurden sie jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Es sei kein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit. Bei vier der Festgenommenen habe kein dringender Tatverdacht vorgelegen, bei zwei seien keine Haftgründe gegeben gewesen.

Drei Tage nach der Tat teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit, sechs festgenommene Personen aus der Angreifer-Gruppe seien „nach polizeilichen Erkenntnissen teilweise der 'linken Szene' zuzurechnen“.

Ob dieser Umstand möglicherweise die Tatmotivation begründete, sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Staatsanwaltschaft, „gleichermaßen wie die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der Tatbegehung und der Versammlungslage am Rosa-Luxemburg-Platz gibt.“

Mehr zum Thema Angriff auf ZDF-Kamerateam in Berlin Täter hatten vor Übergriff wohl Streit mit „heute-show“-Team

Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte am Montag gesagt, die Kriminalpolizei befrage bereits eine „Vielzahl“ von Zeugen und werte „sehr, sehr umfangreiches Bildmaterial“ aus. Kriminaltechniker würden „diverse Beweismittel“ auf Spuren zu untersuchen. (Tsp/dpa)