Am Donnerstagabend fuhr ein Kleinwagen in den Zaun am Tempelhofer Feld. Dabei wurde niemand verletzt, teilte die Polizei vor Ort mit. Der Wagen krachte gegen 21 Uhr am Eingang an der Herrfurthstraße in die Absperrung. Weitere Informationen zu dem Unfall sind noch nicht bekannt. (Tsp)