Am frühen Samstagmorgen ist in Berlin-Friedrichshain ein toter Mann auf einem Gehweg entdeckt worden. Passanten fanden die Leiche gegen fünf Uhr in der Ehrenbergstraße.

„Bisher können wir nichts ausschließen“, sagte ein Polizeisprecher. „Vorsorglich hat eine Mordkommission den Fall übernommen.“ Obduktionsergebnisse werden am frühen Samstagnachmittag erwartet. Medienberichte, wonach es vorher zu einem Gewaltverbrechen gekommen sein soll, konnte die Polizei am Morgen nicht bestätigen.

Die Ehrenbergstraße befindet sich im Friedrichshainer Rudolfkiez und führt südlich der S-Bahntrasse zur Stralauer Allee.

Nach Tagesspiegel-Informationen deutete die Auffindesituation des Mannes auf einen Sturz als Todesursache hin; da allerdings unklar ist, ob der Mann freiwillig oder unfreiwillig auf den Gehweg gestürzt sein könnte, ermittelt nun eine Mordkommission. Die Obduktion am Sonnabend soll Klarheit über die Todesursache bringen.