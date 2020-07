An der Jahnstraße in Neukölln haben sich am Freitagnachmittag etwa 60 Menschen versammelt, Kinder, junge Erwachsene und Ältere. Sie würden gern in ihre Wohnungen zurück – und dürfen nicht. Nach dem Brand in einer Garage des Wohnhauses mussten 120 Bewohner ihre Wohnungen verlassen und die Nacht in einem Hotel verbringen. Das bestätigte ein Sprecher des Bezirksamts Neukölln. Wegen Einsturzgefahr musste das Haus am Donnerstag geräumt werden. Die Evakuierung der Anwohner sei ruhig und geordnet verlaufen.

Nun sind einige von ihnen zu ihrem Haus zurück gekommen und stehen vor verschlossener Tür. Polizisten schirmen das Gebäude ab, vor dem Eingang sind Absperrgitter angebracht. Die Schlösser werden ausgetauscht. „Wir stehen mit den Mietern in Kontakt und haben Ihnen heute bei der weiteren Unterbringung geholfen", so ein Bezirkssprecher am Freitag.

Einige Mieter seien bei Freunden und Verwandten untergekommen, andere haben sich in Hotels oder Hostels einquartiert. In der überwiegenden Zahl der Fälle sollten die Kosten dafür vom Jobcenter bzw. vom Sozialamt übernommen werden. Viele der Mieter, die am Nachmittag vor dem Haus stehen, wissen allerdings noch nicht, wo sie übernachten sollen.

Vor dem Estrel Hotel hätten Vertreter des Bezirksamts ihre Handynummern aufgenommen, erzählt ein Bewohner. Im Laufe des Tages soll ihnen mitgeteilt werden, wo sie bleiben können. „Ich bleibe hier, bis wir alle eine Unterkunft haben", sagt er. Er ist verärgert. Die Familien – zum Teil mit jungen Kindern – hätten keine Wechselkleidung, alle ihre persönlichen Gegenstände seien noch in den Wohnungen. Auf absehbare Zeit seien sie obdachlos.

Die Polizei unterstützt derweil einen Postboten auf der Straße dabei, Briefe an die Bewohner zu verteilen. Ihre Namen werden aufgerufen.

Polizeibeamte schirmen den Eingang zum Haus und Restaurant im Erdgeschoss ab.

Wie lange das Haus unbewohnbar bleibt, war am Freitag noch unklar. „In der nächsten Woche werden wir weitere Dinge wie rechtliche Fragen miteinander klären. Die Untersuchungen laufen derzeit. Wir hoffen, in der nächsten Woche mehr dazu sagen zu können." Die Polizei sagte dem Tagesspiegel vor Ort, dass das Gebäude für mindestens vier Wochen unbewohnbar bleibe.

Unter den Betroffenen sind auch viele Kinder. Anima Müller

[Sicherheit vor der eigenen Haustür: In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken geht es auch oft um die Polizei. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, habe das Bezirksamt die Räumung angeordnet, nachdem ein Statiker das Gebäude auf Schäden durch das Feuer geprüft hatte. Das Haus sei derzeit einsturzgefährdet, sagte ein Sprecher der Polizei. In der Nacht zu Montag hatten in einer offenen Garage sechs Autos gebrannt, wobei die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Es sei nicht das erste Mal, berichten die Bewohner. Bereits im Dezember 2019 sei im Haus Feuer gelegt worden. Sie äußern vor allem Kritik an ihrer Hausverwaltung: Drei Monate hätten sie damals ohne Strom und Wasser gelebt und trotzdem ihre Miete gezahlt. Die Rußspuren von damals seien bis heute nicht beseitigt worden. Ein Bewohner klagt, dass seine Familie seitdem unter chronischen Lungenbeschwerden leide. Für ihre Mieter sei die Hausverwaltung kaum zu erreichen. Auch jetzt sind die Bewohner nicht zuversichtlich, bald wieder zurück zu dürfen.

Die Polizei geht bislang nicht von einem politischen Motiv aus. Ob es sich dabei um einen Serientäter handeln könnte, ist weiter unklar. In der Hauptstadt werden durch nächtliche Brände immer wieder Fahrzeuge beschädigt oder zerstört. In der Nacht zu Montag brannte in der Karl-Marx-Straße in Neukölln ein weiteres Auto, verletzt wurde dabei niemand.

Auch am vergangenen Wochenende brannte schon ein Auto in Neukölln. In allen Fällen ermittelt das Branddezernat des Landeskriminalamtes. Von linken Aktivisten und Betroffenen wurden die Brände in Zusammenhang mit einer jahrelangen Serie rechtsextremistischer Brandanschläge gebracht.