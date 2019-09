In den frühen Morgenstunden sind Schüsse in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg gefallen.

Vor einem Lokal sollen zwei Gruppen in eine Auseinandersetzung geraten sein. Dabei soll eine Person eine Waffe gezogen haben.

Ein Fahrzeug der Kriminaltechnik der Polizei steht an der Wielandstraße. Foto: Paul Zinken/dpa

Ein Polizeisprecher bestätigte dem Tagesspiegel, dass kurz vor 6 Uhr morgens Zeugen die Polizei alarmierten, weil sie Schüsse in der Straße gehört haben sollen. Die Auseinandersetzung soll sich im Bereich zweier Bars - unter anderem dem "New West Club" - in Höhe der Kantstraße 134, zwischen Wielandstraße und Leibnizstraße, abgespielt haben. Die "B.Z." hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Zwei Männer wurden mit schweren Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie schweben jedoch nicht in Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Wie der Tagesspiegel aus der Justiz erfuhr, gibt es Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang mit Clan-Kriminalität.

Bei einem der beiden angeschossenen Männer soll es sich um ein Mitglied des Remmo-Clans, einer berüchtigten deutsch-arabischen Großfamilie handeln. Ob die Schießerei tatsächlich als Clankriminalität eingestuft werden kann, werde aber noch geprüft, hieß es.

Ein großer Blutfleck ist auf dem Bürgersteig an der Wielandstraße zu sehen. Foto: dpa

Der unmittelbare Bereich vor der Bar auf der Kantstraße war großräumig für die Spurensicherung abgesperrt. Sechs Pylone hatten auf der Kantstraße vor einem Einsatzfahrzeug der Polizei gelegen. Die Pylone hatten die Fundorte von Kugeln markiert. Mittlerweile sind alle Sperrungen aufgehoben. (mit dpa)