Ein großen Hakenkreuz prangt am Basin des Stierbrunnens in Prenzlauer Berg, nördlich vom Volkspark Friedrichshain am Arnswalder Platz.

Der Blogger und Podcaster Caspar C. Mierau hat auf Twitter ein Foto davon gepostet. Darüber schrieb er "Es gibt keinen Rechtsruck haben sie gesagt".

Für die Entfernung solcher Schmierereien ist das Bezirksamt Pankow zuständig, sagte ein Sprecher, da es sich um eine öffentliche Grünanlage handelt.