Gegen 7.30 kippten Aktivisten der Umweltschutzorganisation nach eigenen Angaben 3500 Liter gelbe Farbe auf dem Großen Stern im Tierrgarten aus. Autofahrer verteilten die Farbe unfreiwillig weiter, so entstand ein noch größerer Farbstern. Die Polizei nahm die Personalien von etwa 15 Aktivisten auf und leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.

Greenpeace rechtfertigte die nicht angemeldete Aktion als Protest gegen die Klimapolitik. "Ein farbenfroher Gruß an die #Kohlekommission", twitterte die Gruppe. Bilder zeigen, wie die Farbe von Fahrradanhängern aus mit einer Walze auf den Fahrbahnen verteilt wurde. "Mit über 3000 Liter umweltfreundlicher, abwaschbarer Farbe fordern Aktivist*innen den schnellen Kohleausstieg", teilte Greenpeace mit. Die gelbe Farbe auf dem Großen Stern solle eine Sonne symbolisieren. "Sonne statt Kohle" hieß es auf einem Banner, dass Aktivisten auf der Mittelinsel zeigten. Obwohl die Polizei schnell da war, gelang es der Gruppe, die komplette Asphaltfläche einzufärben. Am Dienstag tagte zum ersten Mal die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission. Sie soll bis Ende des Jahres ein Datum für den Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle und Perspektiven für neue Jobs in den Kohleregionen vorschlagen. Der Protest wurde später vor dem Bundeswirtschaftsministerium fortgesetzt.

Unterschätzt hatte Greenpeace offensichtlich die Gefährlichkeit ihres Farbanschlages. Zwar hatten die Aktivisten Warnschilder ("Rutschgefahr") mitgebracht und aufgestellt. Doch mindestens eine Radfahrerin war am Dienstagmorgen gestürzt. Die Hochschullehrerin war nach eigenen Angaben unverletzt geblieben. Zeugen hatten sich um die Frau gekümmert, die minutenlang unter Schock auf dem Pflaster saß. Den Vorschlag, sich bei der Polizei zu melden, die an einer anderen Seite des Großen Sterns stand, lehnte die Frau ab: "Ich muss in zehn Minuten im Unterricht sein." Ihre Kleidung war gelb besudelt.

Die von Greenpeace mitgebrachten Warnschilder, die "Rutschgefahr" aufzeigen, wurden von der Berliner Polizei einkassiert. Mehrere Reinigungsfahrzeuge der BSR waren gegen 9 Uhr am Großen Stern eingetroffen, um die Fahrbahn wieder reinzupolieren.

Mindestens eine Radfahrerin stürzte in einer Farbpfütze.

Autofahrer, Motorradfahrer und auch Radfahrer waren verärgert und fuhren besonders langsam, weil nicht klar ist, ob die Verkehrsteilnehmer an diesem Knotenpunkt ins Rutschen kommen könnten