34 Menschen hat die Rote Armee Fraktion, kurz: RAF, in ihrer 28-jährigen Geschichte ermordet, 1998 löste sie sich auf. Doch das Kürzel RAF wird weiterverwendet, von der „RAF Berlin“. Allerdings bedeutet RAF nun „Roter Aufbruch Friedrichshain/Kreuzberg“. Das Kürzel RAF suggeriert allerdings eine Bedeutung, die in groteskem Missverhältnis zur wahren Wichtigkeit der Gruppe in Berlin steht.

Die existiert seit Januar 2017 und hat es wegen ihres Kürzels sogar in den „Spiegel“ geschafft. Wer diese Gruppe ist? Sie unterstützt den inhaftierten kurdischen PKK-Führer Abdullah Öcalan, verantwortlich für politische Morde, protestiert gegen „Mietenwahnsinn“ oder ruft zu Aktionen gegen die NPD auf. Die Symbolik der RAF ist nicht verboten.

