Am Samstagabend ist um kurz nach 20 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz wegen eines verdächtigen Gegenstandes geräumt worden. Zwei Personen sind festgenommen worden. Nach Tagesspiegel-Informationen sind die Beiden bisher nicht polizeibekannt, einer habe aber Kontakt mit einem Gefährder in Nordrhein-Westfalen gehabt. Der Bahnhof Zoo ist gesperrt. Am 19. Dezember starben vor drei Jahren zwölf Menschen bei einem Anschlag auf den Breitscheidplatz, viele weitere wurden verletzt.

Sicherheitskreise: Einer der beiden Festgenommenen war polizeibekannt

Mein Kollege Frank Jansen berichtet unter Berufung auf Sicherheitskrise, dass die beiden Festgenommen nicht als Gefährder gelten. Nur einer von ihnen sei bisher polizeibekannt gewesen. Allerdings habe einer der beiden Kontakt zu einem Gefährder in Nordrhein-Westfalen gehabt. Außerdem halte sich einer von beiden möglicherweise illegal in Deutschland auf, hieß es weiter. Am Breitscheidplatz seien sie aufgefallen, weil sie versucht hätten, zu flüchten.

Polizei und Weihnachtsmusik Breitscheidplatz Eigenartige Stimmung. Weihnachtsshopper und Touristen laufen neben Polizisten. Von Essbuden tönt friedliche Weihnachtsmusik herüber, die nicht so recht zur Atmosphäre passen will. Aktuell keine neuen Informationen zu den polizeilichen Ermittlungen.

Es wurden zwei Männer auf dem #Breitscheidplatz festgenommen, die flüchten wollten. Nach @Tagesspiegel-Informationen handelt es sich bei den beiden aber nicht um islamistische Gefährder. Einer der beiden hatte wohl Kontakt zu islamistischen Kreisen in Nordrhein-Westfalen.

Aktuell sind unsere Kolleg. am Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund unserer Maßnahmen vor Ort derzeit keine Züge der @SBahnBerlin am Bahnhof #Zoo halten.

Breitscheidplatz Der Platz ist komplett abgesperrt, auch für die Presse. Die Polizei sucht aktuell den Platz nach verdächtigen Gegenständen ab. Meldungen über angebliche Verhaftungen kann die Polizei derzeit nicht bestätigen.

Anschlag vor drei Jahren

Vor drei Jahren starben am 19. Dezember zwölf Menschen bei einem Anschlag auf den Breitscheidplatz, viele weitere wurden verletzt.

Am Bahnhof Zoo halten keine S-Bahnen mehr

Inzwischen ist laut Polizei der Weihnachtsmarkt geräumt, alle Besucher hätten diesen "ruhig und besonnen verlassen". Jetzt werden der Breitscheidplatz und die Gedächtniskirche abgesucht. Die Zugänge zum Breitscheidplatz sind gesperrt, am Bahnhof Zoo fahren aktuell keine S-Bahnen.

Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz wird geräumt

Kurz nach 20 Uhr ist am Samstagabend der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz geräumt worden. Grund dafür: ein verdächtiger Gegenstand. Laut „B.Z." sollen zwei Personen festgenommen worden sein, die als islamistische Gefährder gelten.