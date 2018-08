In Schöneberg ist am Dienstagmittag eine Frau tödlich verunglückt. Nach ersten Informationen der Polizei starb die Frau nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen an der Kreuzung von Dominicus- und Hauptstraße nahe dem S-Bahnhof Schöneberg. Zunächst hieß es, es handele sich um eine Radfahrerin. Später war von einer Fußgängerin die Rede. Die Polizei erklärte auf Nachfrage, sie wolle sich erst nach Abschluss der Unfallaufnahme äußern.

Nähere Informationen, etwa zur Fahrtrichtung der Beteiligten und zu Ampelschaltungen, lagen zunächst nicht vor. Der "Berliner Kurier" berichtet unter Berufung auf Zeugen, der Lastwagen sei aus der Dominicusstraße nach links in die Hauptstraße abgebogen. Auf einem Foto der Unfallstelle ist ein dreiachsiger schwerer Lkw zu sehen, der einen Baustellencontainer geladen hat. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei untersucht den Unfallhergang. Für die Ermittlungen wurde laut Verkehrsinformationszentrale die komplette Kreuzung gesperrt. Davon sind auch mehrere Buslinien der BVG betroffen.

Nach Angaben der Polizei sind damit seit Jahresbeginn 26 Menschen im Berliner Straßenverkehr tödlich verunglückt, neun davon waren mit dem Fahrrad unterwegs. Damit sind seit Beginn dieses Jahres bereits genauso viele Radfahrer getötet worden wie im gesamten Jahr 2017.