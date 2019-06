Der Deutsche Wetterdienst gibt für Berlin und Brandenburg am Pfingstmontag eine Unwetterwarnung heraus: am Abend sollen lokal bis zu 50 Liter Niederschlag pro Stunde und Hagelkörner mit bis zu 5 Zentimetern Durchmesser fallen. Bereits am späten Nachmittag können vereinzelt Gewitter mit Starkregen von 20 Litern pro Quadratmeter auftreten, dazu Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde - das ist Windstärke 9.

Ab dem Abend und bis in die Nacht hinein, soll dann ganz Berlin von dem Unwetter betroffen sein, mit 50 Litern Regen pro Quadratmeter, großkörnigem Hagel von bis zu 5 Zentimetern Durchmesser, Sturmböen bis zu 100 Kilometern pro Stunde könnten nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Warnung. Erst in der zweiten Nachthälfte sollen die teils schweren Gewitter langsam abklingen.

Auch am Dienstag werden in den Abendstunden starke Gewitter erwartet, nachdem es tagsüber in der Stadt bis zu 32 Grad heiß werden soll - der Deutsche Wetterdienst hat für Berlin und Brandenburg eine Hitzewarnung herausgegeben.