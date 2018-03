Nach Polizeiangaben betrat der 13-jährige Junge gegen 20.30 Uhr trotz roter Ampel die Fahrbahn der Kantstraße an der Ecke Windscheidstraße, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen. Beim Überqueren soll er auf sein Handy geschaut und zudem Kopfhörer getragen haben. Ein auf der Kantstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz fahrender 30-jähriger Autofahrer konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Zur Geschwindigkeit des Autos machte die Polizei keine Angaben. Ein Rettungswagen brachte den Jungen mit schweren Verletzungen der Füße zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Verboten ist für Fußgänger weder der Blick aufs Handy noch der Kopfhörer. Vor sechs Jahren hatte der damalige Verkehrminister Peter Ramsauer eine Debatte um die Gefahren dieser Geräte angestoßen.

