Bei diesem Einsatz hätten Beamte der Berliner Polizei sterben können: Ein psychisch erkrankter Mann warf nach Tagesspiegel-Informationen Hantelscheiben aus Eisen aus dem Fenster seiner Wohnung auf die Polizisten und verfehlte sie nur knapp. Nun ermittelt die Mordkommission, auch der Verfassungsschutz wurde informiert.

Auslöser für den Einsatz am Dienstagvormittag in Reinickendorf war ein Angriff auf zwei Mitarbeiter des sozialpsychiatrischen Dienstes. Eine Amtsärztin und ein Sozialarbeiter wollten den 45-jährigen Mann an seiner Wohnung abholen, er sollte zu einer Behandlung gebracht werden. Doch der Mann habe sich gewehrt und die beiden attackiert.

Die Medizinerin und der Sozialarbeiter zogen sich zurück vor den Eingang des Hauses und alarmieren die Polizei. Zwei Streifenwagen rückten an. Als sich die sechs Beamten von den beiden Mitarbeitern des sozialpsychiatrischen Dienstes die Lage erklären ließen, seien die Hantelscheiben geflogen.

Der 45-Jährige warf zwei Hantelscheiben aus dem dritten Geschoss auf den Gehweg, diese waren mehr als 1,25 Kilogramm schwer und aus Eisen. Hätte eine der Scheiben einen Beamten am Kopf getroffen, hätte dies zu schwersten Verletzungen, vermutlich sogar zum Tod führen können. Die Hantelscheiben seien direkt neben den Beamten und den Mitarbeitern des sozialpsychiatrischen Dienstes auf dem Gehweg aufgeschlagen.

Daraufhin sei der Mann selbst aus dem Haus gelaufen und hätte mehrere Male laut „Sieg Heil“ gerufen. Am Eingang des Hauses überwältigten ihn die Beamten und nahmen ihn fest. Der Mann wurde in die Psychiatrie einer Klinik gebracht.

Mehr zum Thema Der tägliche Abgrund Unterwegs mit dem sozialpsychiatrischen Dienst in Neukölln

Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Totschlags, Körperverletzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittler gegen von einem versuchten Tötungsdelikt aus, das gegen die Polizeibeamten gerichtet war.