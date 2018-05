Im Volkspark Friedrichshain gab es am Sonntag einen ungewöhnlichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr: Eine Männergruppe grillte zwölf Schafe an Elektrospießen. Die glühende Kohle lag direkt auf dem Boden, die Spieße wurden laut Polizei mit Autobatterien angetrieben. Man feiere Ostern, wie jedes Jahr, erklärten die fröhlichen Griller, nach Angaben der Polizei stammen sie aus Bosnien-Herzegowina. "Verantwortlich wollte keiner so recht sein. Erst als unsere Kollegen die Feuerwehr alarmierten und die mit einem Löschfahrzeug am Bunkerberg ankamen, kam Bewegung in die Grillgesellschaft", schrieben die Beamten auf Facebook.

Die Griller "zeigten sich kooperativ", bauten freiwillig ab, luden die Schafe wieder ein, die Feuerwehr löschte das Kohlefeuer. Die Beamten nahmen die Personalien auf und schrieben einen Bericht ans Ordnungsamt von Friedrichshain-Kreuzberg, das sonntags keine Mitarbeiter im Einsatz hat. Das Amt muss nun entscheiden, ob Bußgelder fällig werden.