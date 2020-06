Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Gegen 22.00 Uhr habe die Polizei Einsatzkräfte vor Ort gesammelt. Die Gruppe habe sich daraufhin aufgelöst.

Auf dem linksextremen Internetportal Indymedia wurde ein Bekennerschreiben zu der Randale veröffentlicht. „George Floyd wurde von einem Bullen ermordet", heißt es darin. Die zerstörten Scheiben einer Bank, eines Bio-Supermarktes und Schmierereien werden offen zugegeben. „Wir haben Hass auf das System", schreiben die Verfasser. „Widerstand an jedem Ort! Später von anderen mehr."

Eine Polizeisprecherin sagte dem Tagesspiegel am Samstagmorgen, dass Einsatzkräfte insgesamt 20 Personen überprüft hätten. Diese wurden allerdings noch vor Ort wieder entlassen. Außerdem seien 14 Sachbeschädigungen festgestellt worden, darunter in Brand gesetzte Mülltonnen und beschädigte Autos, so die Polizei.

Auch seien Hausfassaden beschädigt worden, die auf einen Zusammenhang mit den Anti-Rassismus-Demonstrationen nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd hindeuten. Zuvor hatte die dpa gemeldet, dass die Polizei einen Zusammenhang mit dem Gerichtsurteil zum umstrittenen Hausprojekt „Liebig 34“ vermutet.

In Berlin finden am Samstag mehrere Anti-Rassismus-Demonstrationen statt

Auch Anwohner sprachen von einem Zusammenhang mit den Anti-Rassismus-Demonstrationen nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis. In Berlin wird in Solidarität mit der „Black Lives Matter“-Bewegung in den sozialen Netzwerken seit Tagen zu der deutschlandweiten Kundgebung „Nein zu Rassismus“ eingeladen. Am Samstag sollen mehrere Anti-Rassismus-Demonstrationen in der Hauptstadt stattfinden.

Marcel Luthe: "Bei einem Mob führt Deeskalation nur zur Eskalation"

Der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe erklärte zu den Randalen: „Ein schwarzuniformierter Mob zieht marodierend durch die Straßen Berlins und zertrümmert die Glasscheiben von Geschäften. Allein das ist schon unfassbar."

Der Innenexperte der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus ergänzte: "Indessen hat der Senat nichts Besseres zu tun, als von Deeskalationspflichten zu fabulieren, während der Innensenator die Polizei – auch persönlich mit seiner Stimme Donnerstag im Parlament – unter Generalverdacht stellt. Hier – im Gegensatz zu friedlichen Demonstrationen – kann es nur ein entschlossenes, hartes polizeiliches Vorgehen geben: bei einem Mob führt Deeskalation nur zur Eskalation.“ (mit dpa)