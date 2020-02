Fünf Tage lang sind jetzt wieder „Verkehrssicherheitstage“. So nennt die Berliner Polizei es, wenn mit vereinten Kräften, also mit vielen Kontrollen, versucht wird, die Verkehrsmoral dieser Stadt etwas anzuheben. Wie es mit der Verkehrsmoral bestellt ist, durfte der Chef der Verkehrspolizei, Frank Schattling, am Montag im Wortsinne hautnah erleben.

12.15 Uhr, Proskauer Straße in Friedrichshain, Ecke Frankfurter Allee: Drei Männer, darunter Schattling und ein zweiter Polizeibeamter, stehen auf dem hier ziemlich schmalen Gehweg und plaudern. Im Minutentakt fahren Radfahrerinnen durch die Gesprächsrunde quasi hindurch, auf dem Gehweg, und dann noch auf der falschen Seite. Der Beamte ist groß, er trägt dunkelblaue Uniform, als Polizeidirektor mit drei goldenen Sternen oben drauf, niemand kann das übersehen.

Den ersten beiden Frauen ruft er noch ein verblüfftes „Hallo“ hinterher. Als die Zweite davongeradelt ist, sagt er kopfschüttelnd: „Die hat mich nicht gehört, die hatte Stöpsel im Ohr.“ Reagiert hat keine der Radfahrerinnen. Geahndet wurde es, Verkehrssicherheitstage hin oder her, nicht.

Angekündigt wurde die Überwachung von Radfahrschutzstreifen

Denn Schattlings Leute stehen zu dieser Zeit auf der anderen Straßenseite, stoppen gerade einige Autofahrer, die zu schnell oder ohne auf Radfahrer zu achten von der Allee in die Proskauer abgebogen sind. Das sind einige. In den ersten Wochen dieses Jahres sind fünf Radfahrer bei Unfällen getötet worden, drei Frauen und zwei Männer.

Drei Unfälle wurden von Rechtsabbiegern verschuldet. Deshalb habe man sich für diese Art der Kontrolle zum Start der Sonderaktion entschieden, sagt Schattling. Angekündigt hatte die Pressestelle des Präsidiums eigentlich die „Überwachung von Radfahrschutzstreifen“. Genau darüber hatte es im vergangenen Jahr heftige Diskussionen gegeben, ob die Polizei mehr abschleppen soll.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Nachdem ein Fahrradaktivist sich bei der Polizei über die Untätigkeit von Beamten gegenüber Falschparkern beschwert hatte, bekam er einen Brief vom „Beschwerdemanagement“ des Polizeipräsidiums. Darin wurde abgestritten, dass Falschparker auf Radwegen per se gefährlich seien. Wenn es zu Unfällen komme, hätten sich Radfahrer beim Ausweichen in den Fließverkehr falsch verhalten.

Die Zahl der abgeschleppten Autos ist gestiegen

Nachdem der Tagesspiegel dies veröffentlicht hatte, schickte der ADFC einen offenen Brief ins Polizeipräsidium und fragte: „Verwirrte Einzelperson oder offizielle Sichtweise in der Behörde?“ Die Antwort kam rasch, und sie kam von Polizeipräsidentin Barbara Slowik direkt. Auf Twitter antwortete sie dem Fahrradclub: „Die im Schreiben vertretene Sichtweise teile ich so nicht.“

Fahrradaktivisten feierten dies als ersten Erfolg. Tatsächlich ist die Zahl der abgeschleppten Autos im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, sagte der Leiter der Verkehrspolizei dem Tagesspiegel. Dies liege tatsächlich mit an der immer größer werdenden Zahl von Aktivisten, die Falschparker anzeigen und auf den Abschleppwagen drängen. Deren Argument: Ein Knöllchen beseitige die Gefahr für Radfahrer nicht, sondern nur der Abschleppwagen.

„Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagte Schattling. Es werde aber noch dauern, bis das in den Köpfen aller Beamten angekommen sei, also „in der Behörde umgesetzt“ sei.

Der Abschleppwagen muss innerhalb von 30 Minuten da sein

Der Polizeidirektor kündigte Verbesserungen an: Derzeit werden die Verträge mit den Abschleppfirmen neu verhandelt. Künftig müssen diese garantieren, innerhalb von 30 Minuten da zu sein. Dies war bislang für viele Streifenpolizisten ein Grund, keine Umsetzung zu veranlassen, weil sie keine Zeit verplempern wollen im Dienst. Und noch eine Hoffnung gebe es, sagte der Polizeidirektor: Die gerade beschlossene deutliche Anhebung der Strafen für Falschparker werde Wirkung zeigen. Statt 20 Euro kostet Parken auf der Radspur bald 55 Euro. Bei Behinderung von Radfahrern sollen 70 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig werden.

Noch aber liegen Polizei und Fahrradaktivisten noch weit auseinander. „Da kann man doch dran vorbeifahren“, sagt Schattling zu dem einzigen Auto in der Proskauer Straße, das halb auf der grün gefärbten Radspur steht.

Aktion gegen Falschparker im März

Mehr zum Thema Fünf Tage für mehr Sicherheit im Verkehr Berliner Polizei führt Sonderkontrollen auf der Radspur durch

Im März werde es die nächste Aktion geben, hieß es bei der Polizei, dann nur gegen Falschparker auf Bus- und Radspuren. Bis Freitag will die Polizei von Drogen über Rotlicht, Tempo und Alkohol eigentlich alles kontrollieren, einmal quer durch die Straßenverkehrsordnung. Eine Bilanz wird es erst in der kommenden Woche. Bei der letzten Aktion gegen zugeparkte Busspuren im November hatte der Einsatzleiter dieses Fazit gezogen: „Wir kehren hier den Rücken und sofort steht alles wieder voll.“